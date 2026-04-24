Šestadvacetiletý Američan Bryant je jediným střelcem v lize s průměrem přes 20 bodů na zápas (21,0), k tomu přidává v průměru téměř pět doskoků a přes čtyři asistence. Statistikám vévodí i podle speciálního koeficientu užitečnosti. Pod jeho vedením Pardubice obsadily druhé místo v dlouhodobé části NBL za Nymburkem a nyní se chystají na čtvrtfinále play off s Pískem.
|
Písek vyhrál i v Praze, v play off vyzve Pardubice. USK nastřílel 100 bodů
„Tahle cena je odrazem nejen mých výkonů, ale mají na ní podíl i oddanost a podpora mých spoluhráčů, trenérů a všech lidí v klubovém zákulisí,“ uvedl Bryant.
Do nejlepší pětky soutěže zařadili hlasující vedle Bryanta i jeho krajana a spoluhráče Zeda Keye a také Ondřeje Sehnala z Nymburka a písecké duo Kevin Týml, Martin Svoboda.
Elitní českou sestavu se jmenovanou trojicí tvoří Davidové Jelínek (Brno) a Böhm (Slavia/Nymburk), do té zahraniční patří ještě další pardubický hráč Robert Bonham a Wesley Person s Clevonem Brownem z Opavy.
Trenérem sezony byl znovu po dvou letech zvolen pardubický kouč Jan Šotnar. Předchozí ocenění získal v sezoně 2023/24 při angažmá v Ústí nad Labem. Hráčem s největším zlepšením se stal aktuálně zraněný křídelník Týml a nejlepším obranářem rozehrávač František Rylich z mistrovského Nymburka.