Bryant vládne všem. Basketbalista Pardubic je nejužitečnějším hráčem ligy

  12:09
Kapitáni týmů NBL dali hlavy dohromady s trenéry, generálními manažery, experty i novináři a rozhodli, že nejužitečnějším hráčem české basketbalové ligy je pardubický rozehrávač Jamonda Bryant. Což ostatně napovídal už pohled do statistik.
Jamonda Bryant, MVP Maxa NBL.

Jamonda Bryant, MVP Maxa NBL. | foto: Maxa NBL

Nejlepší zahraniční pětka Maxa NBL.
Nejlepší pětka Maxa NBL.
Kevin Týml, hráč s nejlepším zlepšením v Maxa NBL.
František Rylich, nejlepší obránce Maxa NBL.
7 fotografií

Šestadvacetiletý Američan Bryant je jediným střelcem v lize s průměrem přes 20 bodů na zápas (21,0), k tomu přidává v průměru téměř pět doskoků a přes čtyři asistence. Statistikám vévodí i podle speciálního koeficientu užitečnosti. Pod jeho vedením Pardubice obsadily druhé místo v dlouhodobé části NBL za Nymburkem a nyní se chystají na čtvrtfinále play off s Pískem.

Písek vyhrál i v Praze, v play off vyzve Pardubice. USK nastřílel 100 bodů

„Tahle cena je odrazem nejen mých výkonů, ale mají na ní podíl i oddanost a podpora mých spoluhráčů, trenérů a všech lidí v klubovém zákulisí,“ uvedl Bryant.

Do nejlepší pětky soutěže zařadili hlasující vedle Bryanta i jeho krajana a spoluhráče Zeda Keye a také Ondřeje Sehnala z Nymburka a písecké duo Kevin Týml, Martin Svoboda.

Nejlepší pětka Maxa NBL.

Elitní českou sestavu se jmenovanou trojicí tvoří Davidové Jelínek (Brno) a Böhm (Slavia/Nymburk), do té zahraniční patří ještě další pardubický hráč Robert Bonham a Wesley Person s Clevonem Brownem z Opavy.

Trenérem sezony byl znovu po dvou letech zvolen pardubický kouč Jan Šotnar. Předchozí ocenění získal v sezoně 2023/24 při angažmá v Ústí nad Labem. Hráčem s největším zlepšením se stal aktuálně zraněný křídelník Týml a nejlepším obranářem rozehrávač František Rylich z mistrovského Nymburka.

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

