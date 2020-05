Potoček a Škranc stříleli jako stroje. A pro pardubickou Beksu získali auto

„Předvedli jsme výborný výkon a díky tomu vyhráli, takže jsme spokojení,“ prohlásil 23letý Potoček po finále v rozhovoru pro klubový web BK JIP.



Skvělé představení to bylo bez přehánění. V semifinále pardubičtí snajpři s přehledem odstranili z cesty vítěze úvodní fáze z Ústí nad Labem, které tentokrát zastupovali Dalibor Fait a Jan Maděra, na body 145:126. A ve finále ještě výraznějším skóre 153:125 přemohli Opavu, reprezentovanou obávaným duem Jakub Šiřina - Luděk Jurečka.

„Vzájemně jsme se krásně doplňovali,“ pochvaloval si Potočkův o něco starší kolega Škranc.

V klání, kde hráči měli s přispěním svých parťáků za úkol nastřílet v časovém limitu co nejvíc šestek a trojek a následně dostali ještě pět pokusů z půlky, vynikl každý z Pardubických v jiném kole.

Škranc se blýskl trojkopalbou v semifinále, kdy za minutu proměnil hned 21 pokusů ze 27. Přitom nedlouho před tím do soutěže vstoupil poměrně bídnou sérií šestek (10/19)...

„Když jsem si trojky tady v hale zkoušel poprvé, asi po dvaceti vteřinách jsem to stopnul, protože mě začaly bolet nohy. Musel jsem se protáhnout,“ líčil Škranc. „Před semifinále jsem tu střelbu neviděl nejlíp, ale pak jsem se hecnul. Jakmile jsem cítil, že mám sérii nějakých šesti daných, střílel jsem dál strojově to stejné. Padalo to, jsem za to rád. 21 trojek je super,“ dodal basketbalista.



Výsledných 63 Škrancových bodů za trojky byl počin, na který už se ústeckým soupeřům nepodařilo adekvátně odpovědět; rozdíl 19 bodů po perimetrové položce nezměnily ani pětibodové hody z poloviny hřiště, v nichž se všichni účastníci prosadili jednou.

Ve finále Škranc s Potočkem zprvu ani netušili, s kým se vlastně na dálku měří - stejně jako o kolo dřív totiž vinou horšího postavení týmu po základní části začínali.

„Do finále jsem si přál Děčín (zbývající semifinalista, jejž vyřadila Opava),“ přiznal Škranc. „Luďa Jurečka to tam pak sázel, 24 trojek... Co na to říct. Ale my zjistili až uprostřed šestek, že střílíme proti Opavě,“ řekl.

V tomhle případě byly pro úspěch Beksy stěžejní dvě věci. Zaprvé, že ještě před Jurečkovou parádou na trojkách naopak totálně pohořel lídr Slezanů a nejužitečnější hráč ligového ročníku Šiřina (26/6), který pak jen vztekle kopnul do balonu. A také to, že v pardubických červenobílých barvách teď exceloval Potoček (28/22). Za zmínku stojí rovněž Potočkem i Jurečkou dvě využité střely z půlky.



„Šel jsem do toho s tím, že budu střílet a budu dávat. Za semifinále jsem dal 16 trojek, to nebylo nic moc,“ byl k sobě Potoček přehnaně kritický. „Ale David to tam podržel a ve finále jsme si to vyměnili. Já proměnil míň šestek a víc trojek,“ srovnával.

„Doufám, že koukalo co nejvíc fanoušků Beksy a užili si to. Sezona skončila (z důvodu koronavirové pandemie) předčasně, přišli o basketbalové zážitky, tak jsme jim teď snad jeden přichystali,“ přemítal Škranc. „Fanoušky jsme potěšili, snad jich bude v příští sezoně chodit ještě víc,“ připojil Potoček.

Sluší se připomenout, že k týmovému výkonu v základní části přispěli v domovské hale Beksy na Dukle také Michal Svoboda, Kamil Švrdlík, Tomáš Vyoral a Prokop Slanina. Na finále však oddíl nominoval dva nejlepší, kteří kromě toho budou mít možnost utkat se v sobotu v individuální soutěži o peněžní ceny (vítěz bere 30 tisíc).

Čtvrtfinále pavouku play off startuje v 17.30, přičemž Škranc v něm jako 8. nasazený vyzve fantoma Jurečku (1.) a Potoček (5.) Martina Nábělka z Ostravy (4.). Přímý přenos z individuálních soubojů basketbalovým divákům opět nabídne server tvcom.cz a je možné jej sledovat i na facebookovém profilu Kooperativa NBL.