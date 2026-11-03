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Pardubice v Lize mistrů trápily Litevce. Premiérové vítězství jim ale uniklo

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  22:15aktualizováno  23:01

Pardubický basketbalista Zed Key a jeho gesto v utkání proti Málaze. | foto: ČTK

Basketbalisté Pardubic podlehli v Lize mistrů Juventusu Utena ve Vilniusu 95:98 po prodloužení a prohráli i třetí zápas v soutěži, v níž debutují. Zkomplikovali si tak boj aspoň o třetí místo ve skupině, které zaručuje účast v play in o osmifinálovou skupinu.

„Myslím si, že průběh i výsledek hovoří za vše. Prohráli jsme v prodloužení o tři body. Do zápasu jsme vstupovali s tím, že už máme za sebou dvě utkání v Lize mistrů, že z nás opadne nervozita a jsme připraveni na tomhle levelu hrát. Řekl bych, že jsme to ukázali, ale rozdíl mezi námi a Utenou byl v určitých fázích zápasu v koncentraci, a hlavně v disciplíně,“ řekl klubovému webu Šotnar.

Basketbalová Liga mistrů mužů

3. kolo

Skupina E:
BC Juventus Utena - BK KVIS Pardubice 98:95 po prodl. (21:21, 40:46, 75:69, 89:89)

Nejvíce bodů: Jones 24, Nzekwesi 20, Slavinskas 15 - Bonham 30, Bryant 19, Kovář 11. Fauly: 26:28. Trestné hody: 32/20 - 24/21. Trojky: 8:12. Doskoky: 49:29.

„Ačkoliv se jim nedařilo, pořád dokázali být solidní v obraně, naopak my jsme v útoku měli velké propady. Sklápěli jsme hlavy dolů, i když nevím proč. Přijeli jsme sem jako outsider překvapit a chtěli jsme vyhrát, ale byli jsme trošku frustrovaní,“ uvedl Šotnar.

Juventus začal zápas šňůrou 7:0, ale Beksa i díky čtyřem bodům Bonhama snížila na 6:7. Po trojkách Isaaka Davidsona a Ryana Moffatta hosté dokonce vedli 12:11. Českému vicemistrovi se dařilo z dálky, za první čtvrtinu trefil pět trojek. Dvakrát se to podařilo Joeu Bryantovi a Davidsonovi. Díky tomu byl stav nerozhodný 21:21.

Domácí po Bonhamově trojce na 26:28 předvedli další sedmibodovou sérii, ale na jejich vedení o devět bodů Pardubice dokázaly skvěle zareagovat. Jejich šňůru 18:0 podpořili pěti body Luboš Kovář a čtyřmi Moffatt s Adamem Lukešem. Pasáž Juventusu čtyř minut a 42 sekund bez bodu přerušil Džiugas Slavinskas a navázal na něj trojkou Jack Pagenkopf, ale Bonham po parádním průniku zařídil poločasové vedení Beksy 46:40.

Podařenou střelbu z dálky Pardubic podpořili na startu druhé půle Kovář s Lukešem, Juventus přesto stahoval ztrátu. Ve 27. minutě jej dostal šestkou do vedení 59:58 Slavinskas. Beksu ještě dvakrát v rychlém sledu dostal do náskoku trojkami Bonham, ale osmibodová série, kterou orámovali trefami z dálky Slavinskas s Jonesem, strhla definitivně vývoj na stranu litevského celku.

Bryant sice čtyřmi body ještě snížil v závěru třetí čtvrtiny na 69:72, ale potom dal 10 bodů v řadě Jones a bylo to už 82:69. Pardubice zkorigovaly stav sérií 9:0, Juventus vzápětí dvakrát unikl do desetibodového náskoku, ale závěr čtvrté desetiminutovky vyšel hostům. Ze stavu 83:89 si vynutili prodloužení díky koši Bryanta, šestce Jakuba Tůmy a koši s proměněným trestným hodem Bonhama.

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V prodloužení otočil stav ve prospěch Beksy třemi body Bonham a Bryant stejně vyrovnal na 95:95, ale rozhodl Kenny Pohto a výsledek pojistil úspěšnou šestkou Pagenkopf.

„Hráče samozřejmě chválím za to, jak se dostali zpátky do utkání. Výborně jsme zabojovali a smazali třináctibodové manko. Je to pro nás zkušenost, ale my jsme sem nepřijeli jenom sbírat zkušenosti a být konkurenceschopní. My chceme vyhrát. Tentokrát jsme na to měli, takže jsme samozřejmě zklamaní,“ dodal Šotnar.

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