Basketbalisté Pardubic touží zastavit zmar: Od začátku musíme udávat tempo hry

„Jedná se o tým, který hraje velice uvolněně. Myslím si, že je to vidět i na stylu samotného trenéra, který kluky nechává, aby i v těžkých chvílích brali důležitá rozhodnutí na sebe,“ konstatuje Jan Dvořáček, asistent trenéra Pardubic.

Zatímco Beksa nedávno vítězstvím nad Olomouckem (80:77) nakrátko přerušila trudnou sérii porážek, ale pak znovu těsně padla na palubovce Opavy (76:77), Sluneta si před reprezentační přestávkou hýčkala šňůru čtyř triumfů v řadě. Nejčerstvěji na svátek 17. listopadu zdolala doma jindřichohradeckého nováčka, poslední celek ligy (1-12).

Pardubice jsou s bilancí 2-11 stále jen příčkou nad ním.

„Sluneta je soupeř, který se opírá především o zkušené české i některé zahraniční basketbalisty, ať už je to nejlepší ústecký skórer Varner, nebo velice efektivní a produktivní podkošový hráč Oguama,“ vypočítává Dvořáček.

Z borců domácí provenience v kádru Slunety nadále figuruje stálice Ladislav Pecka a pikantní souboj to zajisté bude pro rozehrávače Tomáše Vyorala s Ondřejem Šiškou a křídelníka Josefa Potočka, kteří donedávna oblékali dres Beksy. Šiška dokonce letos – na východě Čech mu to však neladilo a s klubem se po osmi kolech domluvil na rozvázání smlouvy.

„Šíša (Šiška) bude určitě nahecovaný,“ nepochybuje pivot Beksy Luboš Kovář, jenž se v minulém týdnu zúčastnil reprezentačního „okna“. „Musíme se připravit také na soupeřovy výborné střelce,“ pokračuje Kovář a vedle Potočka s Vyoralem, jimž nikdy nečinilo potíž pálit zpoza trojkového oblouku, upozorňuje i na Američana Kristophera Martina, čerstvou posilu Slunety.

„My nesmíme koukat na to, jak jsme si vedli doteď a jak jsme na tom v tabulce. Hrajme tak, jako by šlo o začátek soutěže,“ burcuje Kovář a nastiňuje: „Od první vteřiny budeme chtít udávat tempo hry a poslat soupeřům hned jasnou zprávu, že jsme na ně nachystáni a že to pro ně rozhodně nebude jednoduché utkání. Od začátku zápasu si půjdeme za výhrou.