Nesmíme polevit, velí Šotnar. Pardubicím čelí jeho bývalý zaměstnavatel

I ligu pak Východočeši otevřeli venku, minulou sobotu zaváleli sebevědomým výkonem na palubovce Opavy, kde zvítězili 76:66. Zazářil hlavně Američan Bonham.
„Ukázalo nám to, jaký má tento tým potenciál. Teď budeme hrát doma a základní idea je jasná: nesmíme polevit! “ burcuje Šotnar.
Adam Lukeš se těší na změnu, kterou návrat na Dašickou Bekse přinese. „Tam nás žene šestý hráč, kterého v našich příznivcích máme skvělého,“ říká basketbalista. „Chceme navázat na Opavu, ale zároveň eliminovat chyby, které jsme tam udělali,“ pokračuje Lukeš.
Chtějí sázet na dobrý start
Se Slunetou se do Pardubic vypraví „staří známí“. Tomáš Vyoral tu dříve strávil hned pět sezon a také Ladislav Pecka patří k inventářům nejvyšší soutěže.
„Cizinci se v Ústí zatím rozehrávají, ale znovu může mít velmi silný mančaft,“ míní kouč Šotnar.
Proti Opavě Bekse skvěle vyšly liché čtvrtiny – hlavně ta první, kterou ovládla v poměru 27:11. „Celý zápas jsme z toho těžili,“ konstatuje Lukeš.
Cíl tedy bude na soka vlétnout obdobným způsobem.
„Soustředíme se na to, abychom začali se stejnou energií jako v Opavě,“ avizuje trenér Šotnar. „Myslím, že nám může pomoci i to, že nebudeme pod takovým tlakem. Naopak Ústí musí zabrat nejen výkonově, ale i výsledkově,“ dodává.
Sluneta totiž v prvním kole před svým publikem zaváhala s vicemistry z Brna — podlehla jim vysoko 64:87.