Nesmíme polevit, velí Šotnar. Pardubicím čelí jeho bývalý zaměstnavatel

Autor:
  10:19
Fanoušci svůj tým konečně uvidí v plné parádě, zve na středeční domácí duel pardubických basketbalistů se Slunetou Ústí nad Labem (od 17.30) jejich trenér Jan Šotnar. A připomíná, že od léta k tomu zatím moc příležitostí nebylo, neboť mužstvo odehrálo převážnou část přípravy na Slovensku a jeden ze dvou přáteláků v hale Dašická se předtím uskutečnil za zavřenými dveřmi.
Ústí nad Labem, 29. 9. 2024, Sluneta Ústí nad Labem - Pardubice, 3. kolo...

Ústí nad Labem, 29. 9. 2024, Sluneta Ústí nad Labem - Pardubice, 3. kolo basketbalové ligy. Zklamaný kouč Pardubic Jan Šotnar. | foto: Ondřej BičištěMF DNES

Opavský trenér David Zach a jeho svěřenci
Opavský trenér David Zach prožívá zápas.
Zed Key v dresu Pardubic
Robert Bonham (vlevo) z Pardubic jde do útoku, brání ho Wesley Person Jr. z...
8 fotografií

I ligu pak Východočeši otevřeli venku, minulou sobotu zaváleli sebevědomým výkonem na palubovce Opavy, kde zvítězili 76:66. Zazářil hlavně Američan Bonham.

„Ukázalo nám to, jaký má tento tým potenciál. Teď budeme hrát doma a základní idea je jasná: nesmíme polevit! “ burcuje Šotnar.

Adam Lukeš se těší na změnu, kterou návrat na Dašickou Bekse přinese. „Tam nás žene šestý hráč, kterého v našich příznivcích máme skvělého,“ říká basketbalista. „Chceme navázat na Opavu, ale zároveň eliminovat chyby, které jsme tam udělali,“ pokračuje Lukeš.

Chtějí sázet na dobrý start

Se Slunetou se do Pardubic vypraví „staří známí“. Tomáš Vyoral tu dříve strávil hned pět sezon a také Ladislav Pecka patří k inventářům nejvyšší soutěže.

„Cizinci se v Ústí zatím rozehrávají, ale znovu může mít velmi silný mančaft,“ míní kouč Šotnar.

Proti Opavě Bekse skvěle vyšly liché čtvrtiny – hlavně ta první, kterou ovládla v poměru 27:11. „Celý zápas jsme z toho těžili,“ konstatuje Lukeš.

Cíl tedy bude na soka vlétnout obdobným způsobem.

Wesley Person Jr. z Opavy střílí na pardubický koš, brání ho Adam Lukeš.

„Soustředíme se na to, abychom začali se stejnou energií jako v Opavě,“ avizuje trenér Šotnar. „Myslím, že nám může pomoci i to, že nebudeme pod takovým tlakem. Naopak Ústí musí zabrat nejen výkonově, ale i výsledkově,“ dodává.

Sluneta totiž v prvním kole před svým publikem zaváhala s vicemistry z Brna — podlehla jim vysoko 64:87.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Pärnu vs. BrnoBasketbal - Kvalifikace - odvetné utkání - 1. 10. 2025:Pärnu vs. Brno //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:00
  • 2.13
  • 13.40
  • 1.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Nosková je v Pekingu ve čtvrtfinále, mužský turnaj ovládl Sinner

Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do čtvrtfinále. Rusku Anastasiji Potapovovou porazila 6:2, 6:4. V boji o semifinále se utká s další Ruskou a nasazenou čtyřkou Mirrou...

1. října 2025  11:01

Kodex u dveří a vychytávky za miliony. Procházka ukázal místo, kde se připravuje

V první chvíli vám nic nenapoví, že stoupáte po schodech do vymazleného tréninkového centra pro MMA bojovníky za miliony. Navíc pod záštitou Jířího Procházky (skóre 31-5), kterého v neděli v Las...

1. října 2025

Odjíždíme se vztyčenou hlavou, říká obránce Vlček. Chválil fanoušky Slavie

Od naší zpravodajky v Itálii S těžkýma nohama opouštěl slávistický obránce Tomáš Vlček v úterý před půlnocí stadion San Siro. Měl toho až až. „Valil se na nás jeden útok za druhým. Pořád a pořád,“ kroutil hlavou po prohře 0:3 s...

1. října 2025  10:46

Kratina: V Teplicích už nejsou hráči, kteří zbyli, v přestupech jsme v top 10

Fotbalové Teplice mluví ústy svého ředitele Rudolfa Řepky o hvězdných válkách na přestupovém trhu a desetinásobných částkách za hráče oproti minulosti, jejich nový majitel Milan Kratina však věří, že...

1. října 2025  10:29

Machovský se usadil v Olomouci. Konečně nežijeme jako kočovný cirkus, těší ho

Loni přišel jako last minute posila. Kvůli zranění brankáře Branislava Konráda si hokejová Olomouc narychlo sehnala Matěje Machovského, gólmana se zkušenostmi z KHL, Finska či Sparty. Trefa. Fanoušci...

1. října 2025  10:26

Nesmíme polevit, velí Šotnar. Pardubicím čelí jeho bývalý zaměstnavatel

Fanoušci svůj tým konečně uvidí v plné parádě, zve na středeční domácí duel pardubických basketbalistů se Slunetou Ústí nad Labem (od 17.30) jejich trenér Jan Šotnar. A připomíná, že od léta k tomu...

1. října 2025  10:19

Souboje s Horákem jsou velká škola, oceňuje plzeňský Dokoupil

Ve třech předchozích kolech nastřílel dohromady deset branek, v tom čtvrtém proti Lovosicím jich pivot házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje Jiří Dokoupil přidal hned osm. A to se na brankovišti...

1. října 2025  9:02

Největší zápas mého života. Ale vyždímal nás, říká Chaloupek. Na San Siru zažil lekci

Od naší zpravodajky v Itálii Téměř přesně před rokem - v září 2024 - hrál za slávistické béčko proti Žižkovu. Remíza 2:2. A nyní? Ochutnal fotbalovou Ligu mistrů na velkolepém San Siru. Byl jedním z nejlepších hráčů Slavie. A...

1. října 2025  8:32

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Sparty si zahrají ligovou fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narazí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Kdy a s kým bude Sparta...

1. října 2025  8:10

Bezchybný Dobeš vychytal Ottawu, Faksa se trefil proti bývalému týmu

V úterních zápasech přípravy na hokejovou NHL se blýskl mladý český gólman Jakub Dobeš, jenž vychytal za Montreal čisté konto u triumfu 5:0 nad Ottawou. Mezi tři tyče se postavil i Karel Vejmelka,...

1. října 2025  7:24,  aktualizováno  8:05

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Pšššt, ať to nevyplašíme! Mazanec nulu proti Brnu nepřeceňuje a brání se chvále

Hokejoví Oceláři Třinec zažívají mimořádně povedený vstup do sezony. K tomu brankář Marek Mazanec vévodí extraligovým statistikám. „Pšššt, nesmíme to zakřiknout,“ mírní gólman nadšení poté, co v...

1. října 2025

Obr Pecháček má být dominantní v NBL. Děčín? Rivalitu tolik neprožívám, říká

Probuzení spícího obra? Habán i mezi basketbalisty Adam Pecháček se v létě třaskavě přesunul mezi nesmiřitelnými, ale že by v Děčíně dřímal a do Ústí nad Labem šel bdít, to si nemyslel. „Probuzený...

1. října 2025  7:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.