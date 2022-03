Pardubičtí basketbalisté jsou po výhře nad USK opět v pohárovém Final Four

Pardubice uspěly navzdory 22 ztrátám, soupeř jich nadělal polovinu. Ve Final Four se pokusí vylepšit loňské čtvrté místo.

„Je to naše třetí vítězství nad USK v sezoně, to nejdůležitější, protože postup do Final Four byl náš cíl,“ uvedl pardubický kouč Dino Repeša, který přišel před sezonou právě z USK.

Jeho tým rozhodl vyrovnaný zápas až v poslední čtvrtině, kterou vyhrál o sedm bodů. „Nejsem spokojený s tím, jak jsme vstoupili do utkání v obraně. Měli jsme špatný tlak na míč, nebyli jsme dostatečně agresivní. Pak jsme udělali nějaké taktické změny, pomohli nám i hráči z lavičky a naše hra se zlepšila,“ řekl chorvatský trenér.

„Zápas rozhodlo několik zisků soupeře v posledních minutách, po nichž Pardubice skórovaly. Pro nás byla škoda, že se vyfauloval František Fuxa, protože na útočné polovině to byl jeden z jeho nejlepších výkonů v sezoně. Máme mladý tým a tento zápas nám dal hodně zkušeností,“ konstatoval trenér USK Joshua King. Pražanům nepomohli k postupu ani tři nejlepší střelci zápasu - Farský a Štěrba dali po 19 bodech, Mangas o bod méně.