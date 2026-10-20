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Chci hrát pro davy, vyhlásil pardubický tahoun. Zve na spolufavorita Ligy mistrů

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  10:13
Basketbalisté Unicaja Málaga slaví výhru v zápase Ligy mistrů.

Basketbalisté Unicaja Málaga slaví výhru v zápase Ligy mistrů. | foto: Basketball Champions League

Willy Hernangómez (vlevo) z Unicaja Málaga faulovaný v zápase s Juventusem...
Basketbalisté Unicaja Málaga slaví výhru v zápase Ligy mistrů.
Luboš Kovář z Pardubic útočí na palubovce Reggiany.
Joe Bryant z Pardubic zakončuje na koš Reggiany.
12 fotografií
Na pardubické basketbalisty se v domácí premiéře Ligy mistrů valí španělský kolos jménem Unicaja Málaga, který minule ve venkovním prostředí „semlel“ o 36 bodů litevský Juventus Utena (105:69). Čelit mu budou v úterý od 18 hodin v enteria areně.

Před střetnutím s Málagou ve druhém kole základní skupiny E Ligy mistrů pršely z tábora pardubické Beksy na adresu soupeře jenom superlativy. A není divu.

Aktuálně desátý tým vyhlášené španělské ACB ligy je zároveň 42. celkem evropského rankingu a ve svém kádru má řadu osobností, mezi nimiž vyčnívá dvaatřicetiletý pivot Willy Hernangómez. Borec, jenž v minulosti oblékal dres New York Knicks, Charlotte Hornets a New Orleans Pelicans v NBA a doma na Iberském poloostrově kromě Málagy také Realu Madrid, Sevilly a Barcelony.

Unicaja Málaga

Soupiska

Rozehrávači: Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Matt Thomas, Kendrick Perry

Křídla: Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro, Ignas Brazdeikis, Simonas Lukosius, Nihad Dědovič, Amine Noua, Cameron Hunt

Pivoti: Yannick Nzosa, Willy Hernangómez, David Kravish

Trenér: Txus Vidoretta

„Všichni se na to ohromně těšíme. Uvědomujeme si, že je to jeden z největších zápasů, které pardubický klub zažil. Jsem rád, že u toho můžu být, a už se nemůžu dočkat,“ uvedl rozehrávač Trey Bonham pro stránky BK KVIS Pardubice.

„Málaga je vynikající tým, takže si musíme dobře nastavit hlavy a čtyřicet minut předvádět co nejlepší basketbal. Vím, že je nemožné být po celou tu dobu úplně perfektní, ale musíme se k tomu dostat co nejblíž,“ velel Joe Bryant, Bonhamův americký krajan.

V enteria areně se na mimořádně atraktivního protivníka očekává exkluzivní návštěva.

„V Itálii (porážka 65:82 v hale Reggiany v 1. kole soutěže 6. října) jsme dostali menší ochutnávku takové atmosféry. Já chci vždycky hrát pro co největší davy fanoušků. Tvrdě dřeme a rádi bychom to ukázali před co nejpočetnějším publikem,“ pravil Bonham.

Trey Bonham z Pardubic u míče v zápase s Pískem

„Na atmosféru v aréně se těším. Občas vidím hokejový zápas a to, jak aréna praská ve švech. Vím, že tak nadupané to nebude, ale bylo by skvělé dostat tam alespoň polovinu lidí,“ přál si.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Pardubice vs. UnicajaBasketbal - 2. kolo - 20. 10. 2026:Pardubice vs. Unicaja //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:00
  • 11.80
  • 23.50
  • 1.04
AZS Lublin vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 2. kolo - 21. 10. 2026:AZS Lublin vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:00
  • 6.10
  • 19.90
  • 1.15
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