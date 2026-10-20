Chci hrát pro davy, vyhlásil pardubický tahoun. Zve na spolufavorita Ligy mistrů

Před střetnutím s Málagou ve druhém kole základní skupiny E Ligy mistrů pršely z tábora pardubické Beksy na adresu soupeře jenom superlativy. A není divu.
Aktuálně desátý tým vyhlášené španělské ACB ligy je zároveň 42. celkem evropského rankingu a ve svém kádru má řadu osobností, mezi nimiž vyčnívá dvaatřicetiletý pivot Willy Hernangómez. Borec, jenž v minulosti oblékal dres New York Knicks, Charlotte Hornets a New Orleans Pelicans v NBA a doma na Iberském poloostrově kromě Málagy také Realu Madrid, Sevilly a Barcelony.
Unicaja Málaga
Soupiska
Rozehrávači: Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Matt Thomas, Kendrick Perry
Křídla: Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro, Ignas Brazdeikis, Simonas Lukosius, Nihad Dědovič, Amine Noua, Cameron Hunt
Pivoti: Yannick Nzosa, Willy Hernangómez, David Kravish
Trenér: Txus Vidoretta
„Všichni se na to ohromně těšíme. Uvědomujeme si, že je to jeden z největších zápasů, které pardubický klub zažil. Jsem rád, že u toho můžu být, a už se nemůžu dočkat,“ uvedl rozehrávač Trey Bonham pro stránky BK KVIS Pardubice.
„Málaga je vynikající tým, takže si musíme dobře nastavit hlavy a čtyřicet minut předvádět co nejlepší basketbal. Vím, že je nemožné být po celou tu dobu úplně perfektní, ale musíme se k tomu dostat co nejblíž,“ velel Joe Bryant, Bonhamův americký krajan.
V enteria areně se na mimořádně atraktivního protivníka očekává exkluzivní návštěva.
„V Itálii (porážka 65:82 v hale Reggiany v 1. kole soutěže 6. října) jsme dostali menší ochutnávku takové atmosféry. Já chci vždycky hrát pro co největší davy fanoušků. Tvrdě dřeme a rádi bychom to ukázali před co nejpočetnějším publikem,“ pravil Bonham.
„Na atmosféru v aréně se těším. Občas vidím hokejový zápas a to, jak aréna praská ve švech. Vím, že tak nadupané to nebude, ale bylo by skvělé dostat tam alespoň polovinu lidí,“ přál si.