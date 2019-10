Vyoral se dočkal větší role a chystá se na první pardubickou bitvu v Evropě

„A od naší obrany se všechno odvíjí,“ poznamenal sedmadvacetiletý basketbalista, který Beksu v létě posílil z mistrovského Nymburka. „Když dobře bráníme, tak dáme rychlé koše z protiútoků. Takhle musíme hrát i v dalších zápasech,“ nabádal Vyoral.

Tím nejbližším bude úvodní duel v Alpe Adria Cupu na palubovce rakouského klubu Dukes Klosterneuburg (ve středu od 18 hodin).

V závěru první půle utkání s Brnem vaše produktivita i obrana trochu ochably, že?

Brno dalo spoustu otevřených trojek a šťastný koš v poslední vteřině. Trochu jsme se trápili i v zóně; něco jsme si k tomu v poločase v šatně řekli a potom se to zlepšilo.

Evropský program Pardubičtí basketbalisté v Alpe Adria Cupu 1. kolo

16. října 18.00 Klosterneuburg (Rak.) - Pardubice 2. kolo

5. listopadu 19.00 Gliwice (Pol.) - Pardubice 3. kolo

20. listopadu 17.30 Pardubice - Klosterneuburg (enteria arena) 4. kolo

3. prosince 17.30 Pardubice - Škrljevo (Chorv.) (Sportovní hala Dašická) 5. kolo

17. prosince čas v jednání Škrljevo - Pardubice 6. kolo

8. ledna 17.30 Pardubice - Gliwice (Sportovní hala Dašická)

Vstupy do obou poločasů byly dobré. Byl druhý rozhodující?

Ve druhé části jsme se víc koncentrovali na tu obranu a hloupě jsme nepropadávali. Nutili jsme Brno k těžkým zakončením a mohli jsme z toho dávat jednoduché koše. Odjeli jsme na 10, 15 bodů a už jsme si to pohlídali.

Vy osobně jste zaznamenal 24 bodů a oproti Nymburku máte v Pardubicích daleko důležitější roli. Jak to hodnotíte?

Do Pardubic jsem šel s tím, že bych větší roli chtěl. Zatím se mi to daří, hraju hodně, ale nebýt kluků, tak bych některé ty lehké koše určitě nedal. Jsem rád, že mi to momentálně takhle jde.

Teď vás čeká Alpe Adria Cup v Klosterneuburgu. Sám jste u toho nebyl, ale Bekse se loni v Evropě vůbec nedařilo. Je cítit o to větší motivace předchozí neúspěch v tomto turnaji odčinit?

Chceme tam rozhodně vyhrát. O soupeři toho zatím moc nevím, ale koukneme se na nějaké video a určitě se na něj dobře připravíme.