Spoléháme i na body mladíků, říká pardubický asistent

USK v uplynulých kolech v lize vyhrál v Prostějově nad Olomouckem, následně si doma poradil s Děčínem a v prvním kole nadstavby zvítězil i v hale letos výtečných Svitav.

Podle pardubického asistenta Adama Konvalinky je hlavní devizou Pražanů kolektivní pojetí hry. „Hrají hodně organizovaně na obou polovinách hřiště - v obraně dokonce v několika systémech, jak osobních, tak zónových,“ vypočetl Konvalinka. „Pro nás to znamená nutnost eliminovat zahraniční sílu soupeře a podobně jako ve druhém poločase s Levicemi se postarat o to, aby hosté skoro nemohli skórovat. Pokud se nám to podaří, bude se nám lépe dýchat i v útoku,“ mínil trenér.

Snad marodku přijmeme jako výzvu, věří kouč Svitav Naposledy prohráli v oslabené sestavě na domácí palubovce s USK Praha 76:94, a ani v sobotu to pro ně nevyhlíží úplně nejlíp. Basketbalisté Svitav budou v Prostějově proti Olomoucku (začátek v 18 hodin) postrádat produktivního Seana O’Briena, Matěje Svobodu a otazník visí i nad startem Damonteho Dodda. „V poslední době nás sužují choroby a zranění. Absence více hráčů je vždy cítit. Naše odhodlání pobít se o co nejlepší výsledek však musí být co největší,“ přeje si asistent svitavského trenéra Martin Blaho. „Věříme, že sestava, která bude proti Olomoucku k dispozici, se za žádnou cenu nevzdá a tuto překážku přijme jako výzvu,“ dodává. Proti Olomoucku budou Tuři hájit neporazitelnost v letošních vzájemných zápasech. Naposledy vyhráli těsně před koncem roku doma o tři body 85:82. „Tentokrát se budeme chtít hlavně rehabilitovat po tom utkání s USK. A nemyslím tím ani tak výsledek,“ naráží Blaho na příliš prostupnou obranu. Svitavy se ve skupině A1 představí již podruhé, soupeř poprvé.

Slovenské Levice Beksa v pondělní odvetě čtvrtfinále Alpe Adria Cupu porazila jednoznačně 78:57, a dobyla tak postup do další fáze této pohárové soutěže. To však ještě měla k dispozici o dva hráče více, než kolik jich nejspíš bude moci nasadit na USK. Teď nemůže počítat se zraněnými pivoty Nečasem a nově také Kohoutem; zapojení dalších nedávných marodů Půlpána s Pavlovičem je pak nejisté, stejně jako v případě nemocného Škrance. Z toho, že Bekse z tradičních opor na place zbylo jen duo Vyoral-Švrdlík, však koučové možná trochu překvapivě nemají „vítr“.

„Paradoxní je, že jsme na tom sice špatně zdravotně, ale herně to není moc poznat,“ konstatoval asistent Konvalinka. „Na druhou stranu je potřeba říct, že naše hra hodně závisí na tom, co předvede Tomáš Vyoral, který při absenci Viktora Půlpána téměř nesleze ze hřiště. Každopádně je velmi pozitivní momentální přínos mladších hráčů, kteří konečně pochopili, o čem to je. Michal Svoboda, Michal Svojanovský, Josef Potoček nebo Tomáš Tkadlec splácejí důvěru, kterou mají, chytili svoji roli. Pokud budou takto pracovat dál, bude to pro nás jedině dobře,“ doplnil Konvalinka.

Jmenovaní mladíci dostali hodně prostoru především nedávno v Nymburce, kde nehrál ani Vyoral, protože odpočíval před Levicemi. Úřadujícím šampionům nastříleli dohromady pětačtyřicet bodů.