Basketbalisty Pardubic a Svitav čeká boj o posílení pozic

„Na Dašické hraje lépe než na venkovních palubovkách,“ upozornil brzy 33letý šéf svitavské lavičky.

Je fakt, že například předchozí dva domácí zápasy s Děčínem a Brnem Beksa zvládla, zatímco v sobotu padla v Opavě (77:87). Tuři se teď třikrát představili Na Střelnici; atmosféru cizí haly okusili naposledy 13. března a nemají na to dobré vzpomínky. Shodou okolností rovněž v Opavě tehdy prohráli o 42 bodů 68:110. A jejich nejčerstvější výsledek? O víkendu doma nestačili na mistrovský Nymburk (69:87).

„Stále nemáme jistotu druhé příčky, a budeme tak bojovat o její upevnění,“ vyhlásil trenér Růžička. „Pardubicím se do hry vrací hráči z marodky, my budeme i nadále bez Seana O’Briena. Jeho absence je velkou výzvou pro naše mladé hráče, aby získávali co nejvíce zkušeností a minut v kvalitních utkáních, jaká skupina A1 nabízí,“ pokračoval kouč Turů.

Cílem Beksy určitě bude přiblížit se vítězstvím ke třetímu Olomoucku a také představit se fanouškům v lepším světle než před týdnem proti Brnu, kdy byl jejich výkon navzdory výhře 73:58 hodně upracovaný. Pomoci by k tomu mohl i rozehrávač Williams, jenž se v Opavě po delší době vrátil na plac; naopak jeho krajan Jackson zůstává na marodce.

„Náš výkon vždy závisí na naší schopnosti hrát konzistentně celých čtyřicet minut. Zápasy, které prohráváme, tak dopadají jen proto, že v jejich průběhu máme několik pasáží, kdy ztrácíme koncentraci a dáváme našim soupeřům možnost hrát to, co chtějí,“ mínil trenér Pardubic Levell Sanders.

„Všechny týmy už se dobře znají, takže se navzájem opravdu nemohou příliš překvapit. Ale my musíme být důslednější v zastavování silných stránek našich soupeřů,“ doplnil kouč.

O které stránky se tedy jedná u protivníka ze Svitav? „Je to tým, který má solidní přechodovou fázi a střílí hodně trojek, což musíme eliminovat. Jeho hráči zároveň dobře doskakují, takže i na tuto činnost se potřebujeme soustředit,“ vypočetl Sanders.