Pardubičtí fanoušci si před basketem s USK vychutnají koncert

Filharmonie zve pokaždé do pardubické arény známé zpěváky a muzikanty. Loni jimi byli Felixové Slováčkové senior a junior, letošní hvězdou pak bude známá herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová.

„Dětem doma řekněte, že musejí přijít, protože naživo uvidí čertíka z Princezny ze mlejna,“ uvedla bývalá ředitelka filharmonie a nynější prezidentka projektu Hrajeme spolu za Pardubice Jarmila Zbořilová.

„My ostatní bychom o Ivetě Blanarovičové měli a mohli vědět, že vystudovala klasickou hudbu - housle a operní zpěv - a ve 13 letech viděla film My Fair Lady. To byl pro ni zlomový okamžik, kdy se rozhodla, že opustí klasickou hudbu a vystuduje muzikálové herectví. To se jí podařilo, patří mezi největší muzikálové hvězdy na naší scéně a v aréně to bude moci ukázat,“ doplnila Zbořilová.

V repertoáru by měly zaznít skladby z muzikálů na Broadwayi, jako jsou My Fair Lady, West Side Story, Jesus Christ Superstar, Cats nebo Chicago. Orchestr povede japonský dirigent Chuhei Iwasaki.

„My Fair Lady jako nejoblíbenější muzikál Yvetty Blanarovičové bude zastoupen určitě nejvíc,“ mínila Zbořilová.

„Spojení klasického koncertu se sportovním zápasem zažiji poprvé a nesmírně se těším, jsem zvědavá, jak to dopadne,“ sdělila sama Blanarovičová. „Už jsem ale zpívala českou hymnu na mistrovství světa v hokeji a fanoušci tehdy byli úplně úžasní, tak se moc těším i k vám do Pardubic,“ dodala.

Po koncertu půjdou v 17.45 na plac basketbalisté. Po rozcvičení bude v 18.30 zahájen ostrý zápas mezi Beksou, která je nyní v tabulce elitní nadstavbové skupiny A1 čtvrtá, a sedmým pražským USK.

Hrajeme spolu za Pardubice VI. Komorní filharmonie již pošesté vystoupí při ligovém klání Beksy.