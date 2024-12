Pardubice míří Do Ostravy. Nesmíme hrát bez energie, burcuje asistent

11:22

Obyčejně lze i po porážce pojmenovat něco, co se týmu či jednotlivcům v zápase dařilo, ovšem z předchozího kola s Brnem si pardubičtí basketbalisté do pátečního klání v Ostravě (od 18 hodin) nemohou vzít absolutně nic. Tak zle to při debaklu 66:91 doma na Dašické vypadalo.