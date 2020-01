Klády venku si už Opava odbyla, tuší pardubický pivot Švrdlík

„Škoda, že se to nestalo až o týden později, protože teď si na to Opava před námi dá už pozor. Venkovní zápasy, kde dostala kládu, si odbyla, a bude velmi nepříjemná,“ tuší pivot Beksy Kamil Švrdlík.

Dá se tedy čekat pro diváky velmi zajímavý zápas.

Určitě se mohou těšit na dobrý basketbal. Jestli přijdou ve stejném počtu jako minule, tak budeme rádi.

Opava na USK nestačila, vy jste ho doma v sobotu porazili 91:81. Bylo ale vidět, že šlo o tuhého soupeře, že?

V prvním poločase jsme mu to hrozně usnadnili. Nabídli jsme soupeři moc doskoků a pořád se držel v zápase. Každý tým, když cítí, že má šanci, tak hraje. A i když jsme odskočili, tak se zase během minuty přiblížil, takže to bylo těžké.

Byli jste obezřetnější, když jste viděli výhru Pražanů nad Opavou o třicet bodů?

Věděli jsme, že mají dobrou formu, ale hlavně jsme si věřili i my sami. Vyhráli jsme v Ústí (73:67), takže jsme do toho šli se zdravým respektem.

Na začátku vám trochu trvalo, než jste se dostali do tempa, že?

Chtěli jsme určitě začít líp, první tři útoky jsme hodili do autu. Ale myslím si, že nakonec to bylo dobré. Často je tu zápas, do kterého máme dobrý nástup, a potom ho ztratíme. Teď se to nestalo, možná i díky tomu, že jsme měli týden pauzu, nevím. Nakonec se počítá jen výhra.

Na začátku jste měl na kontě devět bodů a nikdo další žádný. Jak bylo důležité, že to pak začalo naskakovat?

Každou chvíli to táhne někdo jiný a to je nejpodstatnější. Kdyby to totiž bylo třeba jenom na mně, tak soupeř začne zdvojovat, což udělal. Musel se začít trefovat někdo jiný a bylo dobré, že klukům to padalo i z venku, to fungovalo.

Co jste si říkali v poločase, který jste vyhráli o dva body?

Bylo to hlavně o doskocích, které jsme ubránili, ale USK získal míč a dal si z toho jednoduché koše. Tím se držel, mohli jsme klidně vést o dvanáct, a najednou to bylo o dva. Pak zase o deset, ale opět jsme to ztratili, pořád nahoru dolů.

Nebylo místy ubíjející, jak soupeř pořád dotahoval?

Měli jsme tam úsek +10, kdy už to vypadalo, že to bude v pohodě, a USK během minuty dal tři trojky a bylo to zase o bod... Hrálo se špatně, kdybychom odskočili ještě víc, tak už to soupeř zabalí.

Poslední minutu už jste ale asi byli v klidu, ne?

Jo. Museli by se úplně nějak zbláznit. Věděli jsme, že to zvládneme.