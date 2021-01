Bude zajímavé sledovat souboj rozehrávačů, míní pardubický kouč

Beksu svým koncertem podpoří i filharmonie Navzdory všem omezením se opět spojila Beksa a Komorní filharmonie Pardubice, aby se spolu již posedmé sešly při benefičním projektu Hrajeme spolu za Pardubice. Koncert pardubického orchestru pod vedením dirigenta Debashishe Chaudhuriho bude dnes prologem utkání s Opavou. „Projekt proběhne trochu jinou formou, poplatnou této době, prostřednictvím online streamu. Pardubická filharmonie bude hrát koncert ve své domovské, zrenovované Sukově síni a následně se přesuneme do haly Dašická, kde se uskuteční utkání,“ řekl za Beksu na jejím Facebooku Pavel Stara. Přenos začne na platformě tvcom.cz v 16.30 hodin. „K tomuto projektu samozřejmě patří charita, která se bude konat formou virtuálních vstupenek. Ty budou v hodnotě 100, 200 nebo 300 korun,“ uvedl Pavel Stara. Vstupenky jsou k dispozici na webu bk.pardubice.cz. Výtěžek půjde očkovacímu centru Nemocnice Pardubického kraje. Během koncertu zazní části Bizetovy Carmen, Morriconeho Gabrielův hoboj, Bernsteinův Walz a píseň z muzikálu West Side Story Somewhere, Modlitba pro Martu, nebo třeba Mercuryho We are the Champions. Sólistkou je sopranistka Ester Pavlů.

