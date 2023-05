Děčín? Budeme v rytmu, věří před finále asistent pardubických basketbalistů

Bylo to také naposledy, kdy získala ligový cenný kov: po vyřazení v semifinále od Opavy v následné bitvě o třetí místo tehdy přemohla krajského konkurenta ze Svitav.

Letos jí v cestě do přímého klání o titul stojí jiný protivník: po nadstavbě třetí děčínští Válečníci. Mančaft, jenž letos Pardubáky jako jediný porazil ve všech čtyřech dosavadních vzájemných střetnutích.

„Děčín je skvělý tým a v letošní sezoně se mu velmi daří, vyhrál Český pohár,“ připomíná Mateo Čolak, chorvatský křídelník Beksy. A pokračuje: „Víme, proti komu budeme hrát, a máme k němu velký respekt. Uděláme ale všechno pro to, abychom jej v sérii porazili.“

Na rozdíl od Beksy proklouzl Děčín mezi nejlepší čtyři celky ročníku velmi rychle –⁠ jinak houževnatou ostravskou Novou huť vyřadil 4:1 na zápasy.

„Nejsme naivní, Válečníci budou odpočatí a připravení, navíc se určitě v televizi dívali na náš čtvrteční mač. Měli týden na přípravu taktických prvků. My si musíme odpočinout, dostat z hlavy sérii s Ústím a připravit se na pondělí,“ poznamenává Čolak.

Na svátek Dne vítězství třaskavé semifinále dlouholetých rivalů, kteří na sebe v minulé dekádě v play off naráželi pravidelně, před kamerami ČT sport v 17.10 v Děčíně odstartuje; druhý duel je na řadě na stejném místě přesně o čtyřiadvacet hodin později.

Ještě k onomu delšímu volnu Děčína: podle Vanji Miljkoviče, asistenta trenéra Beksy, to naopak nejspíš nijak zásadní výhoda nebude.

„Budeme unavenější, ale zase pořád máme zápasový rytmus. To je pro hráče velmi důležité, aby se drželi v mentální rovině play off. Tím se to asi srovná,“ myslí si trenér Miljkovič.

Beksa by měla mít k dispozici drtivou většinu kádru, přestože někteří borci, jak je v play off zvykem, hrají s bolístkami. Nepravděpodobné je však to, že by do začátku série zasáhl americký rozehrávač Nick Neal, který vinou zranění Pardubicím chyběl ve čtvrtfinále číslo šest a sedm.

V sérii proti ústecké Slunetě Beksu bodově táhli zejména DeMarco Dickerson (průměr 16,6 bodu), Tomáš Vyoral (12,3), Kamil Švrdlík (10,6) a výše zmíněný Čolak (10,3), velkou roli sehrál také navrátivší se marod Robert Rikič. Děčín se pak proti Ostravě opíral především o Tye Nicholse (průměr 18 bodů), zkušeného Tomáše Pomikálka (15,4), Anthonyho Waltona jr. (14,4) a Matěje Svobodu (11,4).

DeMarco Dickerson z Pardubic pálí na ústecký koš.

„Pokud proti Děčínu zase předvedeme týmovost a bojovnost jako v sedmém zápase s Ústím, můžeme pomýšlet na vítězství i nyní,“ míní kouč Miljkovič.

Ostatně i Sluneta byla pro Beksu vynikajícím soupeřem, pořádně ji potrápila. Ale Beksa to zvládla.

„Věděli jsme, že jeden tým půjde do semifinále, zatímco ten druhý skončí. Takové zápasy jsou psychicky ohromně těžké,“ vrací se Miljkovič k rozhodujícímu klání s Ústím (87:76 pro Beksu).

„I Sluneta do Pardubic určitě přijela s pocitem, že ‚musí‘. Naštěstí jsme se s tím nakonec popasovali lépe. Chtěl bych poděkovat i fanouškům, protože vytvořili úžasnou atmosféru –⁠ nejen doma, ale i venku, kam s námi jezdili. Ukázali jsme charakter a to, že máme hodně hráčů, kteří se mohou vytáhnout v různých zápasech. To je naše silná stránka.“