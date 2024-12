Před přestávkou jsme vypnuli, litoval pardubický kouč po porážce s Ústím

To ukrutné tempo z úvodu se časem asi muselo projevit. Pardubičtí basketbalisté do sobotní bitvy s ústeckou Slunetou, silným sokem hřejícím se na třetím místě tabulky, vlétli ve velkém stylu a necelé tři minuty před koncem druhé čtvrtky vedli o třináct bodů. Jenže postupně dopláceli na nepočetnou lavičku a náhradníky, kteří nebyli s to udržet vysoko nastavenou laťku. Nakonec padli 69:78.