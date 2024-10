Rozhodla jen hloupost, hodnotil porážku s USK pardubický asistent

V zápase s USK Beksa tahala za kratší konec víceméně hned od začátku. Zhruba v polovině první čtvrtky sice vedla o sedm bodů, ještě do pauzy však USK ztrátu stáhl a na konci prvního poločasu už v pohodě vedl o osmnáct bodů. Pardubice se ve zbytku duelu dostaly maximálně na rozdíl dvanácti bodů.

„USK trefil v prvním poločase sedm trojek, přitom jsme přesně věděli, kterým hráčům máme střelbu z dlouhé vzdálenosti ztížit. Dál jsme taky věděli, kým se nesmíme nechat jednoduše porazit v souboji jeden na jednoho, ale stalo se to,“ zlobil se Dvořáček.

„Neprohráli jsme kvůli špatné taktice nebo kvůli tomu, že by soupeř byl výrazně lepší. Bylo to především kvůli naší hlouposti. Chyby v obraně pak znamenaly, že v útoku jsme byli bezzubí a nedokázali jsme si vytvořit žádnou kloudnou příležitost do zakončení,“ dodal kouč.

Jeho tým prohrál celkově sedmý duel z osmi, celek s těmi nejvyššími ambicemi se tak definitivě propadl na úplné dno tabulky. Jindřichův Hradec totiž zapsal výhru 99:89 po prodloužení doma nad Brnem a „konkurenta“ předskočil, ovšem jen díky nižšímu počtu zápasů, a tedy vyšší procentuální úspěšnosti (Bilance Jindřichova Hradce je 1/6, Beksa má na kontě o prohru víc).

V příštím kole čeká Pardubice domácí utkání s Děčínem. Hraje se v sobotu od 17.30.