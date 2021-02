Trenéra pardubických basketbalistů Konvalinku štvala nízká koncentrace

10:11

Před zápasem sice nebyli v pozici, že by museli spoléhat na cizí pomoc, nakonec však museli na dálku poděkovat do Svitav. Pardubičtí basketbalisté totiž v sobotu nezvládli duel v Ostravě, kde prohráli 78:81, avšak právě díky zaváhání Turů doma s Brnem (77:92) udrželi šestou příčku a postup do skupiny A1.