Podali jsme nejlepší výkon v sezoně, liboval si pardubický rozehrávač Vyoral

„Podali jsme asi nejlepší výkon v celé dosavadní sezoně,“ říkal v rozhovoru pro klubový web pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral. Na skalpu Opavy se sám podílel třiadvaceti body a sedmi doskočenými míči.

„Před zápasem jsem se přitom cítil takový unavenější, ale postupem času to bylo lepší. Ve druhém poločase mi tam konečně něco začalo padat a jsem moc rád, že jsme v Opavě dokázali vyhrát,“ těšilo Vyorala.

Právě druhý poločas byl pro pardubické vítězství klíčový. Beksa vedla víceméně celý zápas, ale rozhodla především pasáž mezi 24. a 32. minutou, kterou ovládla drtivě 25:3. Odskočila tak do rozhodujícího trháku, v tu chvíli Východočeši vedli o 31 bodů.

„Podle mě bylo ještě klíčovější, že jsme před poločasem Opavě odskočili na rozdíl devíti bodů. Kdo zná místní prostředí, ten ale ví, že ani to nemusí nic znamenat. Byli jsme připraveni, že na nás Opava ve druhém poločase vlétne, ale ustáli jsme to,“ popisoval Vyoral.

„Až na nějaké kratší úseky jsme byli celou dobu koncentrovaní. Udrželi jsme Opavu na 66 bodech, a to jsme ještě 15 bodů dostali až v posledních pěti minutách. Parádní výkon v obraně, vepředu jsme si dobře půjčovali balon a hráli zkrátka to, co jsme chtěli a co jsme potřebovali,“ dodal.

Pardubice tak s dobrou náladou vstoupí do reprezentační přestávky, která je nyní na programu. Další zápas ve skupině A1 hrají až 1. března doma s Kolínem.

„Je dobré, že jsme dva zápasy před pauzou zvládli. Bohužel jsme nedávno vypadli z obou pohárů, ale můžeme se alespoň maximálně soustředit na ligu. Nechci říct, že jsme se předtím někde šetřili, ale teď můžeme každému utkání dát úplně všechno,“ těšil se Vyoral.

Beksa nad Opavou zvítězila již potřetí v letošní sezoně a svou bilanci vylepšila na 15/9. V tabulce skupiny A1 je třetí.