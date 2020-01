Nemohli chytit míč. Bylo to jak virus, řekl pardubický kouč Scalabroni

Beksa pod obroučkou prohrála o patnáct, soupeři dovolila dokonce 23 útočných doskoků. Což mělo zásadní vliv na jasnou celkovou porážku v utkání v poměru 73:87.

„Předtím se nám to stalo jen s Nymburkem, jinak jsme pod košem dominovali. Teď jsme se tam trápili od začátku do konce, až na krátkou pasáž ve třetí čtvrtce. Bylo to jako nějaký virus, nemohli jsme chytit žádný balon,“ konstatoval Scalabroni.

Opavané podle něj byli u míče vždycky rychleji, Pardubičtí je špatně blokovali. „Bylo to frustrující. Byly případy, kdy jsme dokázali na pick’n’roll (variantu útoku za pomoci clony) v podání opavské dvojice Šiřina-Gniadek dobře reagovat, jenže jsme pak nedoskočili míč. Ten byl najednou venku a hosté na druhé straně skórovali. To bylo v tom zápase rozhodující,“ řekl kouč Scalabroni.

Při bídné střelbě, jakou Beksa v zápase na rozdíl od bezvadně trojkující Opavy měla, se navíc nešlo opřít ani o základ všeho: obranu.

„Ale takové zápasy jsou. Trápilo by mě, kdyby se to s těmi doskoky opakovalo. Mrkneme na video, proč nám to tentokrát nešlo, jestli jsme na tu činnost nebyli soustředění nebo co... Opava byla lepší, jedeme dál,“ dodal trenér.