Skvělý vstup, Pardubice se ale neopájejí. Ostrava? Pozor na obra Screena

„Ostrava přivedla velmi slušné zahraniční hráče, hlavně pivota Andreho Screena, na kterého si určitě musíme dát pozor. Zatím má v průměru double-double a je vidět, že je hodně využívaný v nižším postavení ke koši,“ říká pardubický Luboš Kovář.
„Zároveň je Screen velmi mobilní, takže je opravdu těžké ho bránit. Budeme potřebovat najít způsob, jak ho co nejlépe eliminovat a znepříjemnit mu zápas,“ dodává jedna z opor Beksy.
Pro ilustraci: čtyřiadvacetiletý Američan Screen je skutečně obr — měří 216 centimetrů, zatímco nejvyšší hráč Beksy, kapitán Kamil Švrdlík, „pouze“ 205. Ale i jiné borce si Kovář a spol. budou muset bedlivě střežit.
„Soupeř má výborné střelce, jako jsou Lukáš Palyza nebo Michal Svoboda. Zejména ‚Paly‘ začal skvěle, a když ho necháte volného, potrestá vás. Celkově se na Ostravu musíme dobře připravit; myslím, že základem bude dobrá obrana a také to, abychom hosty co nejvíc uběhali,“ nastiňuje Kovář.
Podle kouče Východočechů Jana Šotnara patří Ostrava tak jako Hradec Králové nebo pražský USK k týmům, jež v létě dost posílily a nehodlají se víc krčit u dna tabulky.
„V této sezoně budí respekt většina startovního pole NBL, nebudou zápasy, ve kterých bychom si mohli odpočinout. Každé utkání bude tvrdý boj. O to víc si ceníme toho, že jsme v prvních čtyřech kolech dokázali čtyřikrát vyhrát, protože letošní ročník bude podle mě velmi vyrovnaný,“ míní Šotnar.
Naposledy Beksa ve středu uspěla na palubovce píseckých Sršňů (92:82), zatímco Ostrava před svými diváky podobným skóre přemohla Hradec (89:82).
„Pro nás bude sobotní zápas důležitý i v tom, abychom se dobře naladili na první utkání v Lize mistrů (v úterý 6. října od 20 hodin v hale italské Reggiany). Primárně bude důležité, abychom se neuspokojili. Zároveň chceme našim fanouškům předvést kvalitní basketbal, protože nás doma delší dobu neviděli,“ připomíná trenér Beksy Šotnar.