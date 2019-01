Pardubičtí basketbalisté hodlají ve Slezsku navázat na úvod z Hané

Basket

Zvětšit fotografii Kamil Švrdlík (vlevo) a Radek Nečas z Pardubic a Miroslav Kvapil z Opavy sledují míč padající do autu. | foto: František Mazáč

dnes 10:25

Asi to poslední, co by se v tuhle chvíli dalo říct o pardubických basketbalistech, je, že hrají v pohodě. Beksa nijak zvlášť přesvědčivě nepůsobí v lize, z poháru byla teď ve středu vyřazena už ve čtvrtfinále.

Ovšem kapitán průběžně čtvrtého týmu tabulky, pivot Radek Nečas, se přesto domnívá, že je před sobotním mačem na palubovce sedmé Opavy (18.00) na čem stavět. „Chceme se odrazit od našeho vydařeného vstupu v pohárovém klání proti Olomoucku,“ vrací se ke smutné porážce 79:86, kterou Hanáci Bekse přivodili bodovou smrští až v závěrečných minutách. „Na naší straně jsem v úvodu viděl velké nasazení, agresivitu a odhodlání. To musí být základ v každém dalším utkání! Pokud budeme v nadcházejících kolech hrát s podobnou intenzitou a hlavně koncentrací, jsem si jistý, že to přinese ovoce v podobě vítězných zápasů,“ dodává Nečas. Opava v této sezoně ani zdaleka nepředvádí basketbal, na který od ní byli fanoušci po léta zvyklí. Jak venku, tak i doma je dost zranitelná a zatím má dokonce zápornou zápasovou bilanci 9-11. Podceňovat schopnosti jejích hráčů ve střelbě z perimetru by však bylo hrubou chybou. „Kromě toho se musíme připravit na změny obran, být aktivní na doskoku na obou polovinách hřiště a nedělat zbytečné ztráty,“ nabádá kouč Levell Sanders.