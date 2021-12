Smršť z poločasové šatny. Zápas jsme otočili i díky fandům, těší kouče Pardubic

„Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří nám opět vytvořili skvělou atmosféru. Ve druhém poločase jsme museli otáčet skóre z -6 bodů a i díky nim se nám to podařilo,“ uvedl po třetí domácí výhře v řadě (předtím Beksa na Dašické přemohla týmy Ostravy a Kolína) trenér Východočechů Dino Repeša.

Úvod jeho hodnocení zápasu je důkazem, že to od Beksy nebyla nějaká „jízda“ od první vteřiny až do posledního klaksonu. První čtvrtku sice získala jednoznačně 20:10, jenže po dvaceti minutách to najednou bylo 33:39...

„V první čtvrtině jsme hráli rychle a dobře jsme bránili, to je cesta, kterou chceme jít. Ve druhé čtvrtině nevím, co se dělo. Moc jsme stříleli, musíme víc atakovat vnitřní prostor,“ přemítal Repeša.

„První poločas byl vyrovnaný. Začali jsme docela dobře, ale ve druhé čtvrtině Olomoucko ukázalo svoji kvalitu a zápas vyrovnalo, dokonce šlo přes nás,“ komentoval dění před přestávkou David Pekárek, se 20 body v zápase společně s kapitánem Beksy Kamilem Švrdlíkem top střelec mužstva.

Po návratu ze šaten Pekárek a spol. nicméně předvedli smršť, před čtvrtou čtvrtinou rázem byli o 13 bodů vpředu (60:47).

„Tam nám to vyšlo a potom už jsme utkání kontrolovali, zbytek byl v naší režii,“ podotkl Pekárek. „Ve třetí čtvrtině jsme udělali klíčový rozdíl. Podle výsledku to vypadá na jednoduchou výhru, ale snadný zápas to nebyl. Olomoucko má silnější tým než na začátku sezony, Miljan Čurovič je skvělý trenér a myslím, že za měsíc dva bude hrát lépe,“ soudil kouč Repeša.

Jím zmíněný šéf lavičky Hanáků Čurovič si pochvaloval basket svého celku v úvodním poločase.

„Pak ale jako kdyby vyšlo na palubovku jiné družstvo... Čekal jsem, že taková chvíle přijde, ale že bychom se mohli až takhle ‚rozpadnout‘, to ne,“ mrzelo Čuroviče.

Nyní pátá Beksa nastoupí v dalším kole v sobotu 18. prosince od 18 hodin v hale čtvrtého Brna.