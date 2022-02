Vzestup Pardubic? S lídrem hrály vyrovnaně, na konci došly síly

Beksa má nyní na čtvrtém místě elitní nadstavbové skupiny A1 bilanci 14 vítězství - 10 proher, přičemž dosud stihla nejvíce ligových klání ze všech klubů, jež se jí účastní: 24.

„Byl to velmi zajímavý a fyzický zápas,“ ohlížel se za střetnutím v Nymburce na jeho webu Dino Repeša, trenér Pardubic. „Soupeř dva týdny nehrál, takže nebyl ve své top formě. Rovněž mu chyběli Harding a Palyza a měl menší útočný talent,“ uvědomoval si.

Solidnímu dojmu z vystoupení jeho mančaftu na palubovce lídra to však výrazněji neubírá, takový výsledek se zkrátka počítá. Vždyť i kouč domácích Aleksander Sekulič na to téma podotkl: „Prožíváme trochu náročnější období. Někteří hráči se vrací po zranění, jiní se zranili, do toho zasáhla korona, ale nechci se vymlouvat.“

Úvodní čtvrtka byla velmi vyrovnaná, ve druhé favorit Bekse trochu odskočil a ve třetí se jí vzdálil až na sedmnáct bodů. Jenže ta postupně i díky zónové obraně dokázala nepříznivý stav 35:52 překlopit na 62:59 a o bod vedla ještě ve 37. minutě po koši Davida Pekárka. V samotném závěru pak Nymburk dokonale demonstroval svoji třídu a Východočechům pláchl.

„Nepohlídali jsme si tam útočný doskok. Nymburk měl v celém zápase více střeleckých pokusů a na konci toho dokázal využít,“ konstatoval křídelník Petr Šafarčík, jenž do Pardubic přišel před sezonou právě z Nymburka. „Také Martin Kříž ukázal svou nesmírnou platnost a my už neměli sílu s domácími bojovat,“ doplnil.

Pivot Kříž si v duelu připsal double double za 13 bodů a 11 doskoků (z toho šest útočných) a s užitečností 26 byl na place dominantním borcem.

Nymburk měl vedle něho ještě čtyři další dvouciferné střelce; na pardubické straně téhle hranice dosáhl kvartet Walton (16 bodů), Šafarčík (15), Henry (12) a Pekárek (10). Dlouhán Švrdlík přidal kromě pěti bodů i čtyři útočné doskoky, ovšem Beksa v nich celkově zaostala 12:18.

„Byl to od nás dobrý, koncentrovaný výkon. Jen škoda druhé čtvrtiny, kdy jsme měli problém se prosadit. Trápily nás i potíže na rozehrávce, kde Tomáše Vyorala limitovaly zdravotní potíže a nemohl hrát na sto procent. Doufám, že se dá dohromady na velmi důležitý středeční zápas s Brnem (od 17.30 na Dašické),“ přál si kouč Beksy Repeša.