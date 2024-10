Skvělý basket s Nymburkem končil pardubickým mrzením. Beksa tlaku podlehla

Teď ovšem ta pozitivnější a snad i důležitější stránka věci: Beksa více než sedmi stovkám fandů v hale nabídla velkolepé divadlo. Pokud jde o zmíněnou tvrdost a důraz v obraně, postupem času se v ní obrovskému favoritu zcela vyrovnala.

K tomu předváděla nápadité akce a dokonale si poradila i bez absentujícího kapitána Šafarčíka, jemuž nateklo koleno a který se tak přiřadil k dalším marodům ze základního kádru Svojanovskému se Simonidesem.

Už poločasový výsledek 51:41 budil menší úžas a i po zbytek duelu, až na pár fatálních zaváhání v závěru, Pardubice bavily. Zklamání z krutého vyznění duelu by zkrátka nemělo přebít, že Beksa dlouho převáděla fantastický basket.

„Nymburk podle mě absolutně nečekal takovýhle průběh. Nechci říkat, že k nám přijeli s tím, že jasně vyhrají - to rozhodně ne, oni nepodceňují žádný zápas. Ale asi nepočítali, že nastoupíme s takovou energií, že budeme hrát takhle agresivně a nenecháme se od nich zmlátit,“ uvedl po utkání domácí pivot Luboš Kovář, společně s parťákem z mančaftu Walterem Williamsem 20bodový snajpr.

Trumfem kouče Nymburka Franceska Tabelliniho, jenž mimochodem za celý zápas neuplatnil ani jediný time out, je ovšem široká a nadupaná soupiska. Dvanáctkou exkluzivních borců na palubovce neustále rotuje, což z každého protivníka kompletně vyždímá síly.

„Když ty už nemůžeš, zase přijde na hřiště nový hráč, takže je to těžké,“ komentoval to Kovář, jenž do Pardubic přišel v létě právě z Nymburka. „Soupeř v poslední čtvrtině ukázal to samé, co v Lize mistrů (proti řeckému Promitheasu Patras), a my jsme nevěděli, co s tím. Oni si na konci jenom běhali pro jednoduché koše a my jsme na to bohužel neměli odpověď,“ mrzelo jej.

V příštím kole Beksa (průběžná 9. příčka, bilance 1-4) nastoupí ve středu od 18 hodin v Brně.