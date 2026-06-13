Pardubice v NBL čelí titulovému mečbolu. Plná hala nám dodá energii, burcuje kouč

„Hlavním faktorem budou naši fanoušci. Víme, že opět bude vyprodaná hala, která nám dodá potřebnou energii,“ říká před duelem Jan Šotnar, trenér Východočechů.
„Pokud chceme uspět, tak jedině společně s našimi fanoušky! Nepochybuji, že to zvládneme,“ dodává. A Kamil Švrdlík, velezkušený pivot a kapitán týmu, připojuje: „Věřím, že nás v sobotu opět požene skvělá domácí atmosféra a pomůže nám k vyrovnání série i vynucení rozhodujícího sedmého utkání.“
|
Největší střela mé kariéry. I zadostiučinění, radoval se pardubický hrdina Kovář
Že to bude ukrutná fuška, to je jasné snad každému, kdo dosud finálové mače Pardubic s Nymburkem sledoval. První čtyři byly velice vyrovnané; ty na Dašické navíc skončily vítězstvím Beksy jen o bod, k tomu ve druhém případě zázračnou trojkou Luboše Kováře v závěrečné půlvteřině, highlightem nejen posledních let, nýbrž celé historie vyřazovacích bojů.
Ve čtvrtek už ale Nymburk doma Beksu zlikvidoval 92:71 a došel si pro finálový mečbol. „Vůbec poprvé v této sezoně se stalo, že jeden z týmů zvítězil výraznějším rozdílem. Přitom zhruba pětadvacet minut byl průběh vyrovnaný, ale poté přišel úsek, který nám nevyšel, a tentokrát už jsme se do zápasu nedokázali vrátit,“ lituje dlouhán Švrdlík.
|
Nymburk se oklepal a jasně porazil Pardubice. Ve finále má mečbol
Kouč Šotnar však po této bolestivé porážce svým svěřencům nic nevyčítal, třebaže je v sérii zatlačila na okraj rokle.
„Udělali jsme maximum, ale narazili jsme na skvěle připravený Nymburk. Soupeř hrál velmi fyzicky, nedal nám nic zadarmo a zaslouženě zvítězil,“ uznává trenér Beksy. Ale jedním dechem nebojácně doplní: „Prohráli jsme jednu bitvu, ale stále máme šanci vyhrát válku.“
Šesté utkání se hraje v sobotu od 17 hodin v hale Dašická v Pardubicích, Nymburk v něm v případě vítězství může slavit obhajobu mistrovského titulu, který by byl již 21. v historii klubu. Pokud se tak nestane, definitivně se rozhodne v sedmém pondělním zápase v hale Nymburka.