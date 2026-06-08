Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pardubický hrdina Kovář: Teď si jedeme pro mečbol my do Nymburka

Autor:
  22:35
Celé play off se souží, po dřívějším zranění se nemůže naladit do kloudné formy. A trápil se i v pondělním čtvrtém basketbalovém finále play off s Nymburkem, nepadaly mu ani „šoupáky“ zblízka. Pak se ale Luboš Kovář postaral o moment, který asi pardubičtí basketbaloví fanoušci nezažili a možná už nikdy znovu nezažijí.
Pardubický Luboš Kovář (v červeném) brání Martina Kříže z Nymburka.

Pardubický Luboš Kovář (v červeném) brání Martina Kříže z Nymburka. | foto: ČTK

Adam Lukeš z Pardubic střílí na koš během čtvrtého finále Maxa NBL.
František Rylich z Nymburka a Robert Lee Bonham z Pardubic během čtvrtého...
Michal Svojanovský z Pardubic během čtvrtého finále Maxa NBL.
Tony Perkins z Nymburka (vlevo) a Jamonda Roshawn Bryant z Pardubic během...
8 fotografií

Poté, co domácí Beksa vstala z mrtvých a dostala se v koncovce na rozdíl jednoho koše, trefil rozhodující trojku na 101:100, když jeho tým měl od rozehrávky na útočné polovině jen 0,5 vteřiny na zakončení!

„Neuvěřitelné. Ta akce takhle přitom vůbec neměla být zahraná, tím to je vtipnější. Já celý zápas nic, a pak dám takovou vítěznou střelu... Samozřejmě to byla klika, ale je to neskutečný pocit,“ radoval se 25letý basketbalista.

Díky Kovářově přesné ruce nyní Východočeši pojedou zpět do Nymburka za vyrovnaného stavu 2:2 a s jistotou, že se série opět vrátí na jejich palubovku na Dašické. Pátý duel se hraje ve čtvrtek od 17.15 v Nymburce.

Půl vteřiny do konce, to už je šíleně málo.
To si podle mě přesně říkal Nymburk. Že už se to nedá prohrát. Chtěli jsme původně hrát na dvoubodový koš, vyrovnat a jít do prodloužení. Ale ke sportu někdy patří takové šťastné střely.

Už se vám někdy něco podobného podařilo?
Shodou okolností letos v Písku jsem taky dával v poslední vteřině trojku na vítězství.

Trojka s klaksonem a Pardubice vítězí! Ligové finále proti Nymburku srovnaly

Tam jste na zakončení ale asi neměl tak málo času, ne?
Byl to poslední útok, ten čas už si úplně nepamatuju, nejspíš ne. Ale taky střela s klaksonem.

Takže jste na to expert.
To bych zase netvrdil. Tohle asi byla největší střela mé kariéry, když vezmu v potaz, že jde o čtvrtý zápas finále proti Nymburku.

Je to pro vás zadostiučinění? Je na vás poznat, jak moc chcete, ale zkrátka vám to tam nepadá.
To ano. Kdyby tu trojku dali Joe Bryant nebo Trey Bonham, asi nikdo neřekne půl slova, protože nás opět táhli za výhrou. Ale to se přihodí většinou, že rozhodne někdo, komu to nejde a trápí se, vlastně ani pořádně nevystřelí. A pak přijde tohle. Ale štěstí přeje připraveným. (usmívá se)

Navíc jste díky ní srovnali sérii na 2:2.
Kdo by to byl řekl, když jsme v semifinále s Brnem za stavu 0:2 u nich ve třetím utkání byli minus 18, že budeme hrát 2:2 s Nymburkem... Navíc s nimi každý zápas hrajeme vyrovnaně.

Už před finále ale z vaší kabiny znělo, že si na úřadujícího mistra hodně věříte.
Pokud si někdo myslel, že to nemyslíme vážně, tak byl na omylu. Říkali jsme, že finále nejdeme jen odehrát, ale vyhrát. Teď může každý vidět, že to tak je.

František Rylich z Nymburka a Robert Lee Bonham z Pardubic během čtvrtého...
Tony Perkins z Nymburka (vlevo) a Jamonda Roshawn Bryant z Pardubic během...

Může Nymburk tahle porážka nalomit?
Rozhodně. Ale jsou dvě varianty. Buď je to srazí, nebo namotivuje ještě víc. Pátý zápas v Nymburce bude nesmírně těžký. Ovšem když porovnám rotace sestavy, jejich klíčoví hráči taky hrají spoustu minut, energie dochází z obou stran. Nicméně na finále síly najdete vždycky.

Hlavně tam pojedete nabuzení.
Určitě. My jsme tam chtěli vyhrát už v úvodu série - víme, že s nimi hrát můžeme a umíme. Celou sezonu to bylo těsné. Jako si jel Nymburk pro mečbol sem, ve čtvrtek si pro něj pojedeme my.

Nymburk je pověstný tuhou obranou, ale vy s ním v tomhle směru ve finále zcela držíte krok. Jste na tým pyšný? Získáváte vzadu balony, máte protiútoky...
Ty zisky plynou i z jejich únavy. My jsme nyní dali 101 bodů, a přitom nemyslím, že bychom ve druhé půli hráli dobře v útoku. Bodově to vypadá super, ale často hrajeme staticky a individuálně a Nymburk si to v dalších zápasech pohlídá. Takže my si potřebujeme víc poslat balon, když třeba najíždíme dovnitř nebo při clonách. Víc si vyhovět.

Po letech opouštějí Prahu. USK už nemůže počítat ani s Jonesovou a Hofovou

Když přijdou hlušší úseky v útoku, role té pevné obrany tím ale ještě stoupá.
Jasně. Ale rozdíl mezi námi a Nymburkem je v tom, že soupeř dokáže hrát celých 40 minut konzistentně, zatímco my máme hrozné výkyvy. V prvním poločase uděláme šňůru, Nymburk si vezme timeout a po třech útocích to je vyrovnané. To musíme zlepšit, limituje nás to celou sezonu. Ale věřím, že když se na tyhle dva zápasy podíváme, poučíme se z toho.

Jak je pro vás s Kamilem Švrdlíkem těžké čelit Nymburku pod košem, kde jste bez zraněného Zeda Keye?
Pro mě osobně je to extrémně náročné. Nejsem zvyklý na pětce hrát, je to těžší než na pozici 4, která je mi vlastní. Zed nám velmi chybí - v obraně, na doskoku, v blocích i v útoku. Když byl zdravý, tak byl v každém utkání schopný udělat double-double (dvě statistiky ve dvouciferných číslech). Proti Nymburku se navíc vždycky nahecoval. Musíme si poradit. V týmu jsou i další zranění, ale nevzdává se nic.

Co jste říkal atmosféře, která na Dašické v neděli i pondělí panovala?
Neuvěřitelné. Minulý rok lidi chodili taky a atmosféra byla skvělá, i když nám to nešlo. Ale tyhle dva zápasy... Diváky to letos táhne, jsme za to rádi, snad to vydrží. Lidi celou dobu řvou, fandí. Díky našim fanouškům jsme ty domácí zápasy urvali. Jsme jim moc vděční.

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

8. června 2026  22:24

Největší střela mé kariéry. I zadostiučinění, radoval se pardubický hrdina Kovář

Pardubický Luboš Kovář (v červeném) brání Martina Kříže z Nymburka.

Pivot Luboš Kovář se stal hrdinou čtvrtého finále NBL, když po rozehrávce basketbalistů Pardubic 0,5 sekundy před koncem za nepříznivého stihl trojkou rozhodnout o vítězství nad Nymburkem 101:100....

8. června 2026  22:23

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi v pondělí trénovali za zavřenými dveřmi

Sledujeme online
Čeští fotbalisté na pondělním uzavřeném tréninku. Uprostřed obránce David...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

8. června 2026  21:46

Plíšková zahájila travnatou sezonu vítězně, mladá Slovenka překvapila favoritku

Česká tenistka Karolína Plíšková se ve druhém kole Wimbledonu opírá do míčku.

Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezony. V 1. kole turnaje v londýnském Queen’s Clubu porazila 39. hráčku světa Američanku McCartney Kesslerovou 6:7, 6:3, 6:4. Příště se...

8. června 2026  20:06,  aktualizováno  21:35

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy. V našem přehledu najdete soupisky všech zemí, které se šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku zúčastní.

8. června 2026  21:27

Trojka s klaksonem a Pardubice vítězí! Ligové finále proti Nymburku srovnaly

Adam Lukeš z Pardubic střílí na koš během čtvrtého finále Maxa NBL.

Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101:100 a vyrovnali stav série na čtyři vítězné na 2:2. Trojkou s klaksonem rozhodl Luboš Kovář poté, co Beksa rozehrávala...

8. června 2026  20:47,  aktualizováno  21:18

Slovák Kucka se v devětatřiceti loučí s kariérou. Je čas udělat tečku, připustil

Juraj Kucka

Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru. V uplynulé sezoně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal.

8. června 2026  20:14

Expert o Menšíkovi: Fascinovaly mě smeče. Přišlo mi, že v semifinále netrefil výplet

Premium
Jakub Menšík v semifinále Roland Garros

Tažení Jakuba Menšíka do semifinále Roland Garros? „Jedním slovem famózní,“ hodnotí dlouholetý tenisový trenér a znalec Zdeněk Žofka. Zamýšlí se také nad tím, co mohl mladý český talent udělat lépe,...

8. června 2026

Platini a jeho trestní oznámení. Podal je na Infantina i bývalé činovníky FIFA

Michel Platini na kongresu FIFA 2015

Michel Platini, bývalý předseda Evropské fotbalové unie UEFA, potřetí podal trestní oznámení na současného předsedu mezinárodní federace FIFA Gianniho Infantina. V obou předchozích případech v letech...

8. června 2026  19:56

Na finále NBA za milion dolarů. Výtěžek z dražby lístků půjde na dobročinné účely

Hráči New York Knicks na tréninku v Madison Square Garden před třetím finále NBA

Dvě VIP vstupenky na třetí finálový zápas play off NBA mezi basketbalisty New York Knicks a San Antonio Spurs byly vydraženy za milion dolarů (21 milionů korun). Výtěžek z prodeje domácí klub věnuje...

8. června 2026  19:50

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Eriksena propustili z nemocnice. Byl to jiný případ než před pěti lety, ujistil záložník

Dánský záložník Christian Eriksen během utkání s Ukrajinou, v němž posléze...

V nemocnici pobyl jediný den, teď už je dánský reprezentační fotbalista Christian Eriksen zase v pořádku doma. V neděli večer podruhé v kariéře zkolaboval přímo na trávníku a přípravné utkání s...

8. června 2026  19:11

Zmizení trofeje, stávka i hráč v bezvědomí. Nejšílenější chvíle na mistrovstvích světa

Nejšílenější chvíle na mistrovstvích světa ve fotbale

Tento týden začíná mistrovství světa ve fotbale. Fanoušci se kromě velkých sportovních výkonů mohou těšit i na momenty, o kterých se bude mluvit ještě dlouho. Historie turnaje ukazuje, že tlak, emoce...

8. června 2026  18:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.