Pardubický hrdina Kovář: Teď si jedeme pro mečbol my do Nymburka

Poté, co domácí Beksa vstala z mrtvých a dostala se v koncovce na rozdíl jednoho koše, trefil rozhodující trojku na 101:100, když jeho tým měl od rozehrávky na útočné polovině jen 0,5 vteřiny na zakončení!
„Neuvěřitelné. Ta akce takhle přitom vůbec neměla být zahraná, tím to je vtipnější. Já celý zápas nic, a pak dám takovou vítěznou střelu... Samozřejmě to byla klika, ale je to neskutečný pocit,“ radoval se 25letý basketbalista.
Díky Kovářově přesné ruce nyní Východočeši pojedou zpět do Nymburka za vyrovnaného stavu 2:2 a s jistotou, že se série opět vrátí na jejich palubovku na Dašické. Pátý duel se hraje ve čtvrtek od 17.15 v Nymburce.
Půl vteřiny do konce, to už je šíleně málo.
To si podle mě přesně říkal Nymburk. Že už se to nedá prohrát. Chtěli jsme původně hrát na dvoubodový koš, vyrovnat a jít do prodloužení. Ale ke sportu někdy patří takové šťastné střely.
Už se vám někdy něco podobného podařilo?
Shodou okolností letos v Písku jsem taky dával v poslední vteřině trojku na vítězství.
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Tam jste na zakončení ale asi neměl tak málo času, ne?
Byl to poslední útok, ten čas už si úplně nepamatuju, nejspíš ne. Ale taky střela s klaksonem.
Takže jste na to expert.
To bych zase netvrdil. Tohle asi byla největší střela mé kariéry, když vezmu v potaz, že jde o čtvrtý zápas finále proti Nymburku.
Je to pro vás zadostiučinění? Je na vás poznat, jak moc chcete, ale zkrátka vám to tam nepadá.
To ano. Kdyby tu trojku dali Joe Bryant nebo Trey Bonham, asi nikdo neřekne půl slova, protože nás opět táhli za výhrou. Ale to se přihodí většinou, že rozhodne někdo, komu to nejde a trápí se, vlastně ani pořádně nevystřelí. A pak přijde tohle. Ale štěstí přeje připraveným. (usmívá se)
Navíc jste díky ní srovnali sérii na 2:2.
Kdo by to byl řekl, když jsme v semifinále s Brnem za stavu 0:2 u nich ve třetím utkání byli minus 18, že budeme hrát 2:2 s Nymburkem... Navíc s nimi každý zápas hrajeme vyrovnaně.
Už před finále ale z vaší kabiny znělo, že si na úřadujícího mistra hodně věříte.
Pokud si někdo myslel, že to nemyslíme vážně, tak byl na omylu. Říkali jsme, že finále nejdeme jen odehrát, ale vyhrát. Teď může každý vidět, že to tak je.
Může Nymburk tahle porážka nalomit?
Rozhodně. Ale jsou dvě varianty. Buď je to srazí, nebo namotivuje ještě víc. Pátý zápas v Nymburce bude nesmírně těžký. Ovšem když porovnám rotace sestavy, jejich klíčoví hráči taky hrají spoustu minut, energie dochází z obou stran. Nicméně na finále síly najdete vždycky.
Hlavně tam pojedete nabuzení.
Určitě. My jsme tam chtěli vyhrát už v úvodu série - víme, že s nimi hrát můžeme a umíme. Celou sezonu to bylo těsné. Jako si jel Nymburk pro mečbol sem, ve čtvrtek si pro něj pojedeme my.
Nymburk je pověstný tuhou obranou, ale vy s ním v tomhle směru ve finále zcela držíte krok. Jste na tým pyšný? Získáváte vzadu balony, máte protiútoky...
Ty zisky plynou i z jejich únavy. My jsme nyní dali 101 bodů, a přitom nemyslím, že bychom ve druhé půli hráli dobře v útoku. Bodově to vypadá super, ale často hrajeme staticky a individuálně a Nymburk si to v dalších zápasech pohlídá. Takže my si potřebujeme víc poslat balon, když třeba najíždíme dovnitř nebo při clonách. Víc si vyhovět.
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Když přijdou hlušší úseky v útoku, role té pevné obrany tím ale ještě stoupá.
Jasně. Ale rozdíl mezi námi a Nymburkem je v tom, že soupeř dokáže hrát celých 40 minut konzistentně, zatímco my máme hrozné výkyvy. V prvním poločase uděláme šňůru, Nymburk si vezme timeout a po třech útocích to je vyrovnané. To musíme zlepšit, limituje nás to celou sezonu. Ale věřím, že když se na tyhle dva zápasy podíváme, poučíme se z toho.
Jak je pro vás s Kamilem Švrdlíkem těžké čelit Nymburku pod košem, kde jste bez zraněného Zeda Keye?
Pro mě osobně je to extrémně náročné. Nejsem zvyklý na pětce hrát, je to těžší než na pozici 4, která je mi vlastní. Zed nám velmi chybí - v obraně, na doskoku, v blocích i v útoku. Když byl zdravý, tak byl v každém utkání schopný udělat double-double (dvě statistiky ve dvouciferných číslech). Proti Nymburku se navíc vždycky nahecoval. Musíme si poradit. V týmu jsou i další zranění, ale nevzdává se nic.
Co jste říkal atmosféře, která na Dašické v neděli i pondělí panovala?
Neuvěřitelné. Minulý rok lidi chodili taky a atmosféra byla skvělá, i když nám to nešlo. Ale tyhle dva zápasy... Diváky to letos táhne, jsme za to rádi, snad to vydrží. Lidi celou dobu řvou, fandí. Díky našim fanouškům jsme ty domácí zápasy urvali. Jsme jim moc vděční.