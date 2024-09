Jinak a lépe. Pardubická Beksa záplatuje rozpočet a ordinuje si restart

„Chceme lidem naší hrou zlepšovat náladu. Chceme, aby hala Dašická byla celou sezonu plná. Víme, že minulá sezona nebyla dobrá, bereme ji jako neúspěšnou. Nyní jsme ve fázi restartu,“ uvedl Stara.

Pravda je, že změn v létě nebylo vůbec málo. Kádr opustilo hned osm hráčů, kterým končila smlouva. Z Ústí nad Labem dorazil i nový kouč Jan Šotnar. „Jsem rád, že tady mohu sedět jako trenér Pardubic. Vždy jsem je vnímal jako silnou značku. Beru to jako svůj posun v kariéře,“ uvedl Šotnar.

Loňský ročník skončil pro „Beksu“, jak se klubu přezdívá, už ve čtvrtfinále. Navíc přišla i ekonomická ztráta. „Vzali jsme si půjčku, kterou budeme s dalšími akcionáři splácet. Také jsme udělali nějaké kapitalizace ztrát. Rozpočet na „A“ tým máme už několik let stejný, pohybuje se kolem 25 milionů korun. Společně s mládeží to bude asi 35 milionů,“ doplnil Stara.

Ten má starosti i s tím, že město už na začátku příštího roku začne opravovat stávající halu na Dukle, a on tak musí hledat zázemí pro mládežnické týmy. „Rekonstrukce bude trvat zhruba rok a půl a my musíme najít všem mužstvům tréninkové plochy. Využijeme proto i novou nafukovací halu. I tak to ale bude hodně náročné. Oprava má vyjít na asi 160 milionů korun,“ poznamenal Pavel Stara, který se také těší z toho, že by v dohledné době měla začít výstavba nové haly pro míčové sporty pro 3 600 fanoušků. Beksa v ní bude jedním z hlavních nájemníků. „Blížíme se k získání stavebního povolení. Nové zázemí nám pomůže klub více rozvíjet. Nyní jsme na limitu. Vlastně v hale na Dašické nemáme našim partnerům co nabídnout. Bez nové haly nejsme schopni Beksu dál posunout,“ dodal Stara.

Tým, který do soutěže vstoupí v sobotu na půdě Olomoucka, povede nově jako kapitán Petr Šafarčík. „Moc si toho vážím. S klubem jsem hodně srostl,“ vzkazuje.