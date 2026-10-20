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Pardubice na senzaci nedosáhly. V Lize mistrů nestačily ani na Málagu

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  20:26

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Willy Hernangómez z Málagy se tlačí k zakončení v duelu s Pardubicemi. | foto: ČTK

Basketbalisté Pardubic prohráli při domácí premiéře v Lize mistrů v Enteria aréně s Málagou 63:79. Připsali si tak druhou porážku poté, co před dvěma týdny nestačili v Itálii na Reggianu (65:82).

Málaga navázala na vítězství na hřišti litevského Juventusu Utena (105:69). Další duel čeká Pardubice v úterý 3. listopadu ve Vilniusu právě proti Juventusu Utena.

Basketbalová Liga mistrů

2. kolo

Skupina E: BK KVIS Pardubice - Unicaja Málaga 63:79 (17:21, 33:45, 48:64)

Nejvíce bodů: Key 16, Moffatt 14, Bonham 10 - Noua 20, Perry 15, Kravish, W. Hernangómez po 10. Fauly: 22:15. Trestné hody: 10/7 - 23/19. Trojky: 8:10. Doskoky: 36:53.

Prohru v úterý neodvrátil ani autor double double za 16 bodů a 11 doskoků Zed Key. O dva body méně dal Ryan Moffatt a Trey Bonham zaznamenal 10 bodů, osm doskoků a sedm asistencí. Nejlepším střelcem vítězů byl s 20 body Amine Noua, double double za 10 bodů a 11 doskoků si připsal Willy Hernangómez.

Beksa vedla jen jednou v úvodu, kdy otočila stav z 0:5 na 6:5 díky koši Keye, jedné šestce Kamila Švrdlíka a trojce Moffatta. Málaga však odpověděla devítibodovou sérií. Přerušil ji dvěma proměněnými trestnými hody Nick Stampley. Do konce první čtvrtiny domácí snížili na rozdíl čtyř bodů, když se s klaksonem trefil za tři body Jakub Tůma.

Druhou desetiminutovku načal košem Key, ale otočit stav se Pardubicím nepodařilo. Naopak Amine Noua dostal Málagu do vedení už 30:23. Beksa se opět přiblížila pěti body v řadě, soupeř však znovu zareagoval. Noua dal už svou čtvrtou trojku, po dvou šestkách Davida Kravishe se trefil z dálky i Kendrick Perry a Málaga vedla dvouciferným náskokem. V 18. minutě po Keyově snížení přerušil zápas výpadek elektrického proudu. Po pauze navýšili Kravish a Noua před koncem poločasu na rozdíl 12 bodů.

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Domácí před 4 180 diváky měli začátek druhé půle dobrý a díky pasáži 7:3 upravili skóre. Přiblížili se dvakrát i na osm bodů, ale Málaga šestibodovou šňůrou opět odskočila a ztráta narůstala. Po trojce Jonathana Barreira to bylo už o 19 bodů, což byl nejvyšší náskok v utkání.

Ještě na konci třetí čtvrtiny se trefil z dálky Trey Bonham, ale Málaga větší snížení nepřipustila. Celkem čtyřikrát odskočila až na 18 bodů. V závěru Pardubice zkorigovaly na 63:76, poslední slovo měl ale trefou z perimetru Tyler Kalinoski.

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