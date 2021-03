Basketbalisté Pardubic pobudou ještě týden v karanténě

Kromě zápasu s Brnem, který se měl původně odehrát předevčírem, Pardubice přijdou také o duely s Kolínem (24. března) a v Praze na Folimance s USK (27. března).

Beksa je již pátým týmem, který postihla koronavirová nákaza, a tak muselo zasednout vedení soutěže. Aby vznikl prostor pro řadu odložených zápasů, byla nadstavba protažena o čtrnáct dní.

„Cílem je dohrát kompletní nadstavbovou část, a to nejpozději do 17. dubna,“ uvedl na klubovém webu generální manažer a nově i vlastník podílu v Bekse Martin Marek. Dílčí změny postihnou také play off. Čtvrtfinálové a semifinálové série se budou hrát na tři vítězná utkání namísto původních čtyř.

„O konečném formátu play off bude liga případně jednat podle aktuální situace,“ dodal Marek.