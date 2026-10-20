Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Key po porážce od Málagy: Hernangómeze jsem „žral“. Bylo super se s ním poměřit

Autor:
  21:22

Fotogalerie3

Pardubický basketbalista Zed Key a jeho gesto v utkání proti Málaze. | foto: ČTK

Pivot Zed Key byl se 16 body a 11 doskoky nejužitečnějším hráčem pardubické Beksy v úvodním domácím utkání basketbalové Ligy mistrů proti favoritu soutěže z Málagy. Jeho tým v něm padl 63:79, a prohrál tak i svůj druhý zápas v základní skupině E, ovšem to Keyovi nemohlo zkazit náladu.

„Moc jsem si to užil. Málaga je velkoklub a pro nás opravdu těžký soupeř. Byl jsem nadšený, když bylo jasné, že přijede do Pardubic,“ řekl Key po utkání. „Na palubovce jsme nechali všechno, takže i když jsme prohráli, nemáme se za co stydět,“ doplnil.

Jak vnímáte finální výsledek? Podlehli jste o 16 bodů – dopadli jste tedy o dost lépe než minule litevský Juventus Utena, který s Málagou utržil 36bodový debakl.
Porážka je porážka, ale je třeba respektovat sílu protivníka. Málaga je pojem, ale my jsme ukázali, že jsme taky šikovní a schopní bít se s kýmkoli.

Pardubice na senzaci nedosáhly. V Lize mistrů nestačily ani na Málagu

V čem podle vás byl mezi oběma soky největší rozdíl?
Bylo poznat, že hrají pohromadě delší dobu než my. Ale jsem hrdý na to, co jsme proti nim na hřišti předvedli.

Co jste říkal rychlosti, s jakou si hráči Málagy přihrávali balon?
To byl fofr. Párkrát jsem sotva stačil otočit hlavu směrem, kterým balon letěl. Ale v Lize mistrů nás tohle zase tolik překvapovat nemůže, s takovými zápasy musíme počítat.

Jaké pro vás bylo válčit pod košem s pivoty Willym Hernangómezem a Davidem Kravishem?
Willyho jsem „žral“ jako kluk, když hrával za New York Knicks a New Orleans Pelicans...

Čili byl vaším idolem?
Ano. Bylo skvělé a zábavné mít možnost se s ním i Kravishem poměřit a zkusit si, co proti nim zvládnu.

Pokecal jste s Hernangómezem podobně jako třeba váš parťák Joe Bryant s rozehrávačem Málagy Kendrickem Perrym?
Spíš jsem se mu jen omlouval, když jsem to někde přehnal s důrazem. Ale zároveň jsem se chtěl vyhnout tomu, abych od něj sám něco schytal, je to kus chlapa.

Willy Hernangómez z Málagy se tlačí k zakončení v duelu s Pardubicemi.

V útoku jste to měli těžké, ale i tak jste se dostal snad ke třem alley oop zakončením ze vzduchu, kterými jste potěšil tribuny.
Jo, kluci mě tam v brejcích dobře našli. Hodili mi to nahoru a já to naštěstí byl schopný chytat. V první půli jsem dal i nějaké smeče zpod koše, nakopl tým a trochu rozdováděl fandy.

Vychutnal jste si atmosféru v Enteria areně?
Super. Lidí přišlo hodně a hlasitě nás povzbuzovali. Energie v hale byla perfektní.

Jste po zápase vyčerpaný? Tempo bylo určitě náročnější než v NBL.
(usmívá se) Jo, jsem docela slušně utahaný. Byl to dlouhý zápas, odehrál jsem spoustu minut (30:25 minuty, nejvíc z pardubického týmu), často stavěl spoluhráčům clony a musel čelit těm od Málagy. Ale zase to není nic tak výjimečného.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
AZS Lublin vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 2. kolo - 21. 10. 2026:AZS Lublin vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:00
  • 6.00
  • 21.90
  • 1.13
Trepca vs. OpavaBasketbal - 3. kolo - 21. 10. 2026:Trepca vs. Opava //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:30
  • 1.36
  • 15.40
  • 3.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

Český lezec Adam Ondra zdolává dosud nejtěžší boulder světa Exodia 9A+. Jeho...

Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...

Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení

Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se raduje z vyhraného utkání s Libercem.

Extraliga v úterý pokračovala dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 15. kola přetlačily v nájezdech Liberec a prolomily sérii šesti porážek. V domácím duelu dohrávky 6. kola byly úspěšnější Karlovy...

20. října 2026  17:20,  aktualizováno  21:43

I díky jeho zákroku má Slavia bod. Dva góly nás nepoložily, těšilo Markoviče

Slávisté inkasují gól v zápase s Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Bouřící tribuny stadionu Fenerbahce už slavily třetí gól. Střídající malijský rychlonožka Nene vyplaval po přihrávce Lukakua úplně sám, jenže skvělým zákrokem se blýskl slávistický brankář Jakub...

20. října 2026  21:39

Key po porážce od Málagy: Hernangómeze jsem „žral“. Bylo super se s ním poměřit

Pardubický basketbalista Zed Key a jeho gesto v utkání proti Málaze.

Pivot Zed Key byl se 16 body a 11 doskoky nejužitečnějším hráčem pardubické Beksy v úvodním domácím utkání basketbalové Ligy mistrů proti favoritu soutěže z Málagy. Jeho tým v něm padl 63:79, a...

20. října 2026  21:22

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

20. října 2026  17:32,  aktualizováno  21:09

ONLINE: Manchester City vede nad AEK, PSG otevírá skóre proti Barceloně

Sledujeme online
Maximilian Beier z Dortmundu slaví se spoluhráčem Joanem Gadou vlastní gól...

Obhájce trofeje a nejlepší tým průběžné tabulky. Proti němu druhý v pořadí. Souboj Paris St. Germain proti Barceloně je hitem úterního programu fotbalové Ligy mistrů. V podvečerním duelu Dortmund...

20. října 2026  18:30,  aktualizováno  21:05

Valentová a Siniaková zahájily v Ósace výhrou, Bejlek uspěla v Ning-po

Daria Snigurová v semifinále Prague Open proti Tereze Valentové.

Devatenáctiletá tenistka Tereza Valentová zahájila pokus obhájit loňskou finálovou účast na turnaji v Ósace výhrou 6:2, 1:6, 6:4 v souboji generací nad Čang Šuaj z Číny. Na Japan Open pokračuje i...

20. října 2026  8:15,  aktualizováno  20:43

Pardubice na senzaci nedosáhly. V Lize mistrů nestačily ani na Málagu

Willy Hernangómez z Málagy se tlačí k zakončení v duelu s Pardubicemi.

Basketbalisté Pardubic prohráli při domácí premiéře v Lize mistrů v Enteria aréně s Málagou 63:79. Připsali si tak druhou porážku poté, co před dvěma týdny nestačili v Itálii na Reggianu (65:82).

20. října 2026  20:26

Fenerbahce – Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, kurzy a statistiky

Danijel Šturm slaví gól proti Lens.

Fotbalisty Slavie čeká ve třetím kole ligové fáze Ligy mistrů další venkovní zápas. V úterý 20. října od 18:45 se představí na hřišti tureckého Fenerbahce. Oba týmy zatím v soutěži čekají na první...

20. října 2026  10:54,  aktualizováno  19:57

Rozsáhlé tresty v Turecku. Zákaz činnosti za sázení si vysloužilo 147 funkcionářů

Turečtí fandové před utkáním s Austrálií.

Turecký fotbalový svaz potrestal 147 současných i bývalých klubových funkcionářů zákazem činnosti na 45 dní za sázení. Informovala o tom agentura Reuters.

20. října 2026  19:09

iDNES z kraje: Fanynky? Dělám uraženého, směje se Hála. Boxoval i v brnění

Josef Hála při natáčení podcastu (19. října 2026)

Před rokem se stal prvním českým šampionem v boxu bez rukavic, dnes drtí soupeře v organizaci Oktagon. Přesto zůstává český boxer Josef Hála pokorný a svůj. „Prostě klasický český Pepík,“ glosuje...

20. října 2026  18:30

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Spojení Blaina s Kladnem končí. Kanaďana dál limitují zdravotní potíže

Šarvátka mezi kladenským obráncem Jeremiem Blainem a třineckým útočníkem Markem...

Kanadský hokejový obránce Jérémie Blain předčasně končí angažmá v extraligovém Kladně. Rytíři na klubovém webu oznámili, že se s čtyřiatřicetiletým bekem domluvili na ukončení spolupráce.

20. října 2026  17:22

PSG ve spolupráci s NFL představilo stylové dresy, fanoušci si za ně připlatí

Kapitán fotbalistů PSG, Brazilec Marquinhos.

Obhájce vítězství v Lize mistrů Paris Saint-Germain odhalil nové fotbalové dresy. Ve spolupráci s NFL představil speciální kolekci, která propojuje americký fotbal s módou a identitou francouzské...

20. října 2026  17:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×