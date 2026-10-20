Key po porážce od Málagy: Hernangómeze jsem „žral“. Bylo super se s ním poměřit

„Moc jsem si to užil. Málaga je velkoklub a pro nás opravdu těžký soupeř. Byl jsem nadšený, když bylo jasné, že přijede do Pardubic,“ řekl Key po utkání. „Na palubovce jsme nechali všechno, takže i když jsme prohráli, nemáme se za co stydět,“ doplnil.
Jak vnímáte finální výsledek? Podlehli jste o 16 bodů – dopadli jste tedy o dost lépe než minule litevský Juventus Utena, který s Málagou utržil 36bodový debakl.
Porážka je porážka, ale je třeba respektovat sílu protivníka. Málaga je pojem, ale my jsme ukázali, že jsme taky šikovní a schopní bít se s kýmkoli.
|
Pardubice na senzaci nedosáhly. V Lize mistrů nestačily ani na Málagu
V čem podle vás byl mezi oběma soky největší rozdíl?
Bylo poznat, že hrají pohromadě delší dobu než my. Ale jsem hrdý na to, co jsme proti nim na hřišti předvedli.
Co jste říkal rychlosti, s jakou si hráči Málagy přihrávali balon?
To byl fofr. Párkrát jsem sotva stačil otočit hlavu směrem, kterým balon letěl. Ale v Lize mistrů nás tohle zase tolik překvapovat nemůže, s takovými zápasy musíme počítat.
Jaké pro vás bylo válčit pod košem s pivoty Willym Hernangómezem a Davidem Kravishem?
Willyho jsem „žral“ jako kluk, když hrával za New York Knicks a New Orleans Pelicans...
Čili byl vaším idolem?
Ano. Bylo skvělé a zábavné mít možnost se s ním i Kravishem poměřit a zkusit si, co proti nim zvládnu.
Pokecal jste s Hernangómezem podobně jako třeba váš parťák Joe Bryant s rozehrávačem Málagy Kendrickem Perrym?
Spíš jsem se mu jen omlouval, když jsem to někde přehnal s důrazem. Ale zároveň jsem se chtěl vyhnout tomu, abych od něj sám něco schytal, je to kus chlapa.
V útoku jste to měli těžké, ale i tak jste se dostal snad ke třem alley oop zakončením ze vzduchu, kterými jste potěšil tribuny.
Jo, kluci mě tam v brejcích dobře našli. Hodili mi to nahoru a já to naštěstí byl schopný chytat. V první půli jsem dal i nějaké smeče zpod koše, nakopl tým a trochu rozdováděl fandy.
Vychutnal jste si atmosféru v Enteria areně?
Super. Lidí přišlo hodně a hlasitě nás povzbuzovali. Energie v hale byla perfektní.
Jste po zápase vyčerpaný? Tempo bylo určitě náročnější než v NBL.
(usmívá se) Jo, jsem docela slušně utahaný. Byl to dlouhý zápas, odehrál jsem spoustu minut (30:25 minuty, nejvíc z pardubického týmu), často stavěl spoluhráčům clony a musel čelit těm od Málagy. Ale zase to není nic tak výjimečného.