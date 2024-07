Pardubický kouč o posile: Kovář? Jeho potenciál je jinde, než dosud ukazoval

Vedle nezbytného nasazení v soubojích pod košem neváhal, kdykoliv se naskytla vhodná příležitost, zacílit klidně z trojkové čáry a často také pálil přesně. Jeho vytížení i role v mužstvu postupně rostly a těžko pak mohlo někoho zaskočit, když si jej Nymburk po sezoně 2019–20 vzal z hostování zpátky.

Teď, po čtyřech letech, třech zlatých medailích a jednom bronzu v lize a dvou triumfech v poháru v jeho barvách se Kovář stal posilou pardubické Beksy. Přispěly k tomu zřejmě hlavně dvě věci: značně redukovaná šance vydobýt si pevné místo v našlapaném kádru mistra a také fakt, že Východočeši už před ním získali na svou lavičku trenéra roku Jana Šotnara, který v Bekse staví prakticky nový tým. Ovšem podle slov samotného Kováře rozhodně nelze podceňovat ani vliv fanoušků Pardubic na uzavření dvouletého kontraktu.

„V prvé řadě bych chtěl pozdravit všechny příznivce Beksy. Vždy, když jsem jezdil do Pardubic v dresu soupeře, byli zdejší fanoušci jedni z nejlepších z celé republiky. Věřím, že tohle bude platit i nadále a všichni společně povedeme náš tým k co nejlepším výsledkům,“ uvedl 204 centimetrů vysoký a 106 kilogramů vážící habán.

Loni za Nymburk v Kooperativa NBL odehrál dohromady 47 utkání s průměrem 4,3 bodu a tří doskoků za 14,5 odehrané minuty. Kromě toho se objevil rovněž ve 14 duelech FIBA Europe Cupu a třikrát naskočil v první lize. Ačkoli se jeho čísla v NBL nemusejí jevit zrovna oslnivě, je opět třeba brát v potaz nymburskou konkurenci.

Luboš Kovář ještě v dresu Nymburka střílí na koš Olomoucka.

Nyní 23letý Kovář, člen širšího kádru české reprezentace, se rval o prostor pod obroučkou s Martinem Křížem či ekipou zdatných cizinců a dříve též s legendou Petrem Bendou. Ostatně i web Nymburka k jeho odchodu poznamenal, že mladý basketbalista zůstával až pátým pivotem a „nebyl předpoklad, že by se jeho pozice pro další sezonu změnila“.

V Bekse je situace úplně jiná — kapitán Kamil Švrdlík už se blíží k závěru kariéry a pasuje spíš do profilu skvělé týmové dvojky, takže Kovář by měl okamžitě vplout do sestavy coby podkošová jednička. Třetí do party pivotů Slovák Marek Simonides je sotva plnoletý a v seniorech se teprve rozkoukává.

Trenér Šotnar nepochybně ví, co v Kovářovi, který loni za Česko vybojoval historické zlato na univerziádě v čínském Čcheng-tu coby hvězda turnaje, dřímá.

„Zvládne nastupovat jak na postu 4, tak může alternovat na pozici 5. Osobně znám Luboše velmi dobře z reprezentačních srazů mužů a jsem pevně přesvědčen, že jeho herní potenciál je zcela jinde, než ukazovaly jeho výkony v poslední sezoně,“ sdělil Šotnar.

„V útoku umí výtečně roztáhnout soupeřovu obranu, poněvadž se jedná o velmi slušného střelce z dlouhé vzdálenosti. Zároveň jde o hráče, jenž dokáže dobře číst hru a účinně kooperovat se svými spoluhráči,“ pochvaloval si kouč Beksy jeho příchod.