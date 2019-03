Pardubický kouč Sanders: Rozhodla třetí část, ztratili jsme klid

„Ve třetí čtvrtině jsme úplně ztratili klid. Opavě jsme začali nabízet příležitosti, začali jsme dělat věci, které jsme nechtěli, a domácí zaslouženě otočili vývoj utkání,“ hodnotil duel na tiskové konferenci trenér Beksy Levell Sanders.

Opava nakonec vyhrála 87:77, ale i její kouč Petr Czudek přiznal, že do té doby bylo na palubovce jen jedno mužstvo. „První část stála za prd, bylo to na vrácení vstupného. V kabině jsme si řekli, že takhle to hrát nejde, už jen kvůli fanouškům. Do třetí čtvrtiny jsme pak nastoupili s velkou energií, Pardubice se možná trochu uspokojily a náš tým toho dokázal využít,“ byl nakonec rád Czudek.

Východočeši se však nechtěli vzdát. V poslední čtvrtině přidali na tempu, napadalo jim několik trojek a dostali soupeře až na rozdíl pěti bodů, drama už však domácí nepřipustili.

„Už zaznělo, že všechno rozhodla třetí část. Tým jako Opava si svůj náskok uhájí,“ uznal křídelník Pardubic Michal Svoboda.

V příštím utkání (středa 18.00) na Beksu čeká další těžká zkouška. Na Dašickou dorazí druzí Tuři.