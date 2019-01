Pardubický kouč Sanders: Final Four je pro nás velkou motivací

Naproti tomu šance Pardubic na zopakování loňského stříbra stále žije. Ve středu budou usilovat o její pokračování ve čtvrtfinále poháru na prostějovské palubovce, kde od 18 hodin vyzvou Olomoucko. Jinak pátý tým Kooperativa NBL, který má totožnou bilanci jako čtvrtá pardubická Beksa: 12 vítězství a 8 porážek. Už to samo o sobě slibuje hodně atraktivní souboj.

Hosté se však na aktuální formu soupeře nehodlají příliš ohlížet. „Kdykoliv máte šanci dostat se do finálového turnaje jakékoliv soutěže, měla by to být velká motivace - a pro nás rozhodně je!“ avizoval Levell Sanders, trenér BK JIP Pardubice.

„Vím, že všichni chceme hrát Final Four. Je to jeden z našich cílů pro tuto sezonu, takže musíme být připraveni udělat všechno pro to, aby se nám to podařilo,“ pokračoval kouč.

Ten při tom není ani trochu spokojený s výkony, které jeho svěřenci předvedli v uplynulých dvou ligových kolech v Nymburce a v Ostravě. V prvním případě si Pardubice - nehledě na nesporné kvality českého mistra - ušily porážkou o 50 bodů z ostudy kabát a ve druhém, kde ji chtěly napravit, nezvládly koncovku a opět si nechaly nadělit stovku. Se sokem z Hané navíc před necelým měsícem rovněž v Prostějově téže potupě unikly o jediný bod (prohra 76:99).

„Oproti nedávnému vzájemnému utkání v lize potřebujeme zlepšit návrat z útočné na obrannou polovinu hřiště, protože domácí skórovali až příliš mnoho snadných bodů v přechodové fázi,“ vracel se k tomuto duelu trenér Sanders. „Také musíme lépe eliminovat dva nejlepší střelce Olomoucka. Celkově pro nás platí, že pokud nebudeme lépe bránit, bude pro nás těžké být dobrým týmem,“ apeloval kouč Beksy.

Top střelci soupeře myslel vůbec nejlepšího ligového snajpra Lukáše Palyzu a Američana Javonteho Douglase, který je v příslušné statistice hned v závěsu (22,5, resp. 19,35 bodu na zápas). Jen tohle duo minule Pardubicím nasázelo dohromady 58 bodů! Douglas vedle skvělé střelecké mušky navíc na hřišti disponuje též výborným pohybem, což dokázal i při All Star Game, kde v klání jeden na jednoho ve finále j asně předčil pardubického Donovana Jacksona - pro změnu vítěze střelby trojek před Palyzou.