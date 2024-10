Ztráta pro basketbalisty Pardubic. Šafarčíka čeká artroskopie kolena

„Je mi moc líto, že klukům nějakou dobu nemůžu pomoci přímo na hřišti, obzvlášť v situaci, do jaké jsme se dostali,“ řekl Šafarčík v narážce na nepovedený vstup Pardubic do ligy, v které jim patří poslední místo.

„Jako vždy budu dělat naprosté maximum, abych byl co nejdříve zpět. Během rekonvalescence se budu snažit klukům pomoct, jak jen to bude možné, alespoň z mentálního pohledu, protože celý klub prochází velice složitým obdobím. Všichni jsme ale odhodláni tuto sezonu zlomit v náš prospěch. Jsem pevně přesvědčený, že tenhle tým na to má,“ uvedl český reprezentant.

Pardubice se pod vedením nového trenéra Jana Šotnara, který přišel v létě z týmu vicemistra Ústí nad Labem, trápí. V osmi ligových zápasech vyhrál jen jednou.

Vedení Šotnarovi a jeho kolegům nadále věří. „Ačkoliv momentálně procházíme sportovně velice smutným obdobím, chceme vyjádřit plnou důvěru celému realizačnímu týmu. Vnímáme každodenní intenzivní práci všech trenérů, jejichž pozice v Bekse je i nadále naprosto pevná,“ uvedl klub v prohlášení.