Role favorita nám svazuje ruce, vědí v Pardubicích. Zlomit to má derby s Hradcem

„Jeho basket je postavený na nových zahraničních hráčích. Od té doby, co Hradec podepsal dvě nové akvizice, se prezentuje velmi slušně a naposledy v Brně si, myslím, zasloužil vyhrát,“ poznamenal Luboš Kovář, pardubický pivot, v narážce na smolnou předsilvestrovskou porážku nejbližšího protivníka v poměru 73:75.
Kovářem zmíněnými hradeckými posilami jsou Kanaďan Cody John a Fin Lassi Nikkarinen, už delší dobu však v jeho dresu působí Američané Kameron Chatman, Austin Johnson a Kareem Brewton.
„Aktuální kádr Hradce je o dost kvalitnější než ten, proti kterému jsme hráli v první polovině základní části. Naplnili kvótu všech pěti cizinců,“ upozornil Jan Šotnar, kouč Pardubic.
V derby proti Bekse kromě nich určitě naskočí i „staří známí“: David Škranc s Martinem Roubem, kteří v minulosti byli jejími hráči.
|
Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části
„I když půjde o střetnutí třetího týmu (Pardubice, 13-5) s předposledním (Hradec, 3-14), očekávám velmi těžké utkání. V Hradci se nikdy nehrálo jednoduše, navíc domácí nebudou mít co ztratit. Když vyhrají, hodně jim to pomůže,“ varoval pivot Kovář.
Beksa si podle něho nemůže dovolit opakovat bezkrevné výkony z nedávného utkání s Brnem (64:77) a z většiny bitvy s Ostravou, který nakonec dokázala zvrátit na svou stranu (83:80).
„My naopak musíme předvést hru, která opravdu vypadá jako basket,“ konstatoval Kovář. „Z posledního duelu s Ostravou bychom si měli jednoznačně přenést obranu, jakou jsme předváděli ve čtvrté čtvrtině, a udržet stejnou intenzitu po celou dobu utkání,“ zdůraznil.
Trenér Šotnar zadání shrnul velmi lakonicky: „Pokud v Hradci chceme pomýšlet na vítězství, musíme předvést to nejlepší.“
|
O vše postaráno, zabaleno v trendy fialové. Za oponou nejdražšího ženského klubu
Kouč Beksy v dosavadním průběhu ročníku vypozoroval, že jeho týmu mnohem víc sedí úloha černého koně než favorita, jímž nyní v Hradci papírově bude, ať chce, nebo ne.
„Svědčilo nám to, když jsme jeli k zápasům do Kolína s Nymburkem i do Děčína. Jakmile se překlopíme do role favoritů, někdy i větších favoritů, svazuje nám to ruce – ačkoliv na to si budeme muset zvyknout, protože výsledky máme dobré,“ přemítal trenér Šotnar.