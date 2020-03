V závěru jsme neměli co nabídnout, řekl kouč Pardubic

Bekse totiž v závěrečné desetiminutovce došla „šťáva“ a Děčín jí - stejně jako v posledním kole základní části - na vlastní palubovce přivodil porážku. Tentokrát jednoznačnou v poměru 73:87, po níž týmu v tabulce elitní nadstavbové skupiny A1 náleží šesté místo (Děčín dál osmý).

„Trápili jsme se v útoku, moc nám neputoval míč z rukou a neměli jsme co nabídnout,“ shrnul kouč Konvalinka pro web děčínského Armexu dění ve čtvrté čtvrtině. A dodal, že se mužstvo v příštích kolech s těsnými bitvami, jaké předtím na severu Čech probíhaly, musí vypořádat mnohem lépe.

První část Pardubičtí získali o pět a ani mírně nepříznivé dílčí stavy 45:46 v poločase a 58:61 před startem poslední periody ještě nevěštily žádnou pohromu.

„V úvodu jsme nechali Děčín hodně doskakovat v útoku, což byl důvod vysokého počtu bodů, který dal. Nás zase pro změnu držely trojky,“ komentoval pardubický pivot Kamil Švrdlík vcelku vysoké skóre po první půli. „Utkání bylo ve vlnách a ta konečná dopadla pro Děčín,“ litoval basketbalista.

Podle něho Beksu „popravilo“ zejména špatné řešení útočných situací. „Na začátku čtvrté čtvrtiny to bylo ještě vyrovnané, ale pak jsme se nebyli schopni trefit a Děčín natáhl náskok na deset bodů,“ poznamenal Švrdlík.

Tak jako jiná sportovní klání v této době se i tohle z důvodu prevence šíření koronaviru uskutečnilo bez diváků, což bylo nezvyklé zvláště v kontextu Děčína, kde to fanoušci umějí pořádně „rozbalit“. O ruch v hale se s pár bubny starali pouze činovníci místního klubu a příbuzní Válečníků.

„Atmosféra byla zvláštní, protože basketbal se hraje pro lidi. Vždy jsme se sem těšili na super kulisu. Teď to bylo divné,“ konstatoval trenér Konvalinka.

„Vyšší moc nám bohužel diváky, kteří jsou naším šestým hráčem, do hlediště nepustila, přesto těch pár lidí u bubnů - Tereza Houserová a její ‚company‘ - vytvořilo skvělou atmosféru. Až se tomu nechce věřit,“ řekl trenér Děčína Tomáš Grepl, který jinak chválil bojovnost svých hráčů a jejich triumf označil za obrovskou psychickou vzpruhu pro tým. To ovšem ještě netušil, co se bude dít v následujících hodinách a dnech.

Pardubice, které mají momentálně na kontě 15 vítězství a 13 porážek, se měly v sobotu vydat na krajské derby do Svitav (průběžné 3. místo ve skupině A1, 19-9). Na základě rozhodnutí vlády však byla veškerá další sportovní utkání až do odvolání zrušena, takže je otázka, zda a případně kdy se tento atraktivní zápas velkých rivalů uskuteční.