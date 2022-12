Ošklivý zápas. Trápili jsme se a nabíjeli svými ztrátami, mrzí Pardubáky

Aktéři na pardubické straně se však konkrétně na absenci Vyorala, který by se mančaftu ve vypjatém závěru nepochybně hodil, po porážce o jediný koš (74:76) nevymlouvali. Jméno obávaného snajpra a dirigenta hry vůbec nezaznělo.

„Řekl bych, že to byl ošklivý zápas, který pro nás nedopadl dobře. Byla tam spousta faulů. My jsme se trápili v útoku, měli jsme také hodně nevynucených ztrát, kterými jsme Děčínu víceméně nabíjeli,“ uvedl domácí pivot Kamil Švrdlík.

„Hosty hodně držely ve hře i šestky, což platilo i pro koncovku. Od nás to příště každopádně musí být lepší. Je velká škoda takhle prohrát doma, když jsme před tím třikrát v řadě dokázali zvítězit venku. Samozřejmě to hodně mrzí,“ pokračoval kapitán Beksy.

Po prvních dvou čtvrtkách byl Děčín vždy o něco vpředu, v té třetí ale Pardubáci překlopili stav na svou stranu a začalo to vypadat slibně. Jenže dílčí pětibodový náskok ještě ze 36. minuty neudrželi.

„O přestávce jsme si řekli, že se potřebujeme soustředit především sami na sebe a hrát to, co chceme. Ve třetí čtvrtině se nám to dařilo, ale tu čtvrtou zase ovládl Děčín,“ glosoval Vanja Miljkovič, asistent kouče Beksy.

„Za rozhodující faktor bych kromě koncentrace označil i naši energii, která nebyla taková, jaká měla být. Také jsme neproměnili dost trestných hodů, což se sice může zdát jako detail, ale v tak vyrovnaných zápasech, jaký byl tenhle, právě takové detaily rozhodují,“ doplnil.

Beksu vinou porážky v tabulce předskočila Opava, nyní je za slezským celkem šestá. V sobotu od 17.30 hraje na Dašické další domácí utkání s osmou Ostravou.