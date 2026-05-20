Na ruce se vkradl strach. Pardubice padly s dieselBrnem i podruhé, teď hrají o život

Autor:
  10:55
Jenom fantasta mohl snít o tom, že pardubičtí basketbalisté svého soka z Brna, loňského vicemistra, v semifinále play off smetou. Ovšem série hraná na čtyři vítězství zatím z pohledu Beksy aspoň ve svém úvodu vykazuje všechny rysy noční můry - Východočeši totiž v pondělí navečer ztratili i druhý duel před vlastními diváky a před odvetami na jihu Moravy, které jsou na programu ve čtvrtek a v pátek vždy od 18 hodin, prohrávají 0:2.
Viktor Půlpán z Brna u míče v duelu s Pardubicemi

Viktor Půlpán z Brna u míče v duelu s Pardubicemi | foto: Milan Kříček / KVIS Pardubice

Pardubický rozehrávač Jakub Tůma při střele
Ryker Cisarik z Brna u míče v duelu s Pardubicemi
Zed Key z Pardubic útočí na brněnský koš, brání ho Adam Kejval.
Tevin Olison najíždí do pardubického koše.
Pokaždé přitom podlehli rozdílem jediného trojkového koše, ve druhém případě 89:92, což sice dokládá, že rival nemá nějak výrazně navrch, ale zároveň se tím patrně jenom násobí momentální mrzutost v šatně. Chybělo málo, a mohlo to být klidně naopak.

Trenér Pardubic Jan Šotnar navzdory výsledkově mizernému startu do semifinále pochopitelně nehodlá propadat panice - ostatně to by ničemu neprospělo. Beksa teď musí hrát každý další zápas jako „o život“, nesmí si dovolit cokoli ošidit a dopouštět se osudnějších zaváhání. Jinak bude rychle šlus.

„Jsme tým, který má na to Brno porazit. Pořád máme šanci sérii zvrátit,“ zopakoval Šotnar i po druhém nezdaru. „Ale všech devět hráčů, kteří v pondělí nastoupili, musí podat ukázněný výkon s maximální koncentrací. Víme, že jsme dobří baskeťáci, ale Brno zatím vyhrává, protože je disciplinovanější,“ upozornil kouč.

Ryker Cisarik z Brna u míče v duelu s Pardubicemi

Soupeř Beksy dosud také šikovněji pracoval s rozvrstvením faulů mezi všechny hráče. Zatímco pardubický kapitán Kamil Švrdlík musel kvůli pěti osobním chybám z bitvy už ve 26. minutě a do úzkých se relativně brzy dostali i jeho parťáci Joey Bryant, Trey Bonham a Luboš Kovář, Brno bylo v zásadě v pohodě - jeho rozehrávač Viktor Půlpán se vyfauloval až v úplném závěru a čtyři prohřešky už nashromáždil jen Šimon Svoboda.

Pardubicím patřila první půle, jenže Brnu druhá. Semifinále začalo výhrou hostů

Ačkoli bylo druhé semifinále v řadě směrů tomu prvnímu dost podobné, tentokrát je nerozhodla ledabylá obrana, horší střelba ani propíraná disciplína, nýbrž hlava. Domácí neustáli moment, kdy se Brno v poslední čtvrtce začalo nebezpečně dotahovat a následně vyrovnalo stav; na ruce se vkradl strach a následovaly mentální lapsy, jež Beksu přišly draho.

„Oproti neděli to bylo příjemnější, protože jsme stále byli na dostřel,“ poznamenal Martin Vaněk, trenér hostí. „Ve třetí čtvrtině jsme udělali spoustu ztrát, mohli jsme se přiblížit už dřív. Ale byli jsme trpěliví. Na konci jsme měli víc síly a zároveň sehrál roli i tlak, který samozřejmě na Pardubice byl,“ doplnil.

O víkendu Vaněk mluvil o tom, že se jeho mančaft rozehříval jako diesel a také o den později si to nejlepší nechal na úplný závěr. V jeho výkonu nicméně nebyly nápadnější výkyvy, držel se svého plánu a v obraně dokázal opět umně střídat „osobku“ se zónou.

„Brno je konzistentní, hraje od první do čtyřicáté minuty, není tolik na vlnách. Právě to je v play off klíčové,“ uznal i trenér Šotnar, podle nějž ale Beksa předvedla povedenější představení než v neděli.

Brno v koncovce urvalo druhý bod, Pardubicím v semifinále zavařil Olison

„Byl to už víc play off mód, viděl jsem větší bojovnost,“ řekl v narážce na pauzu, již Pardubice před sérií měly. „Bohužel jsme Brno v neděli nechali rozehrát a i ono pak hrálo lépe než předtím.“

Trey Bonham z Pardubic jde do útoku, brání ho Matěj Rychtecký z Brna.

Je namístě připomenout, že Brno svoji letošní bilanci s Beksou, jíž se v dlouhodobé části soutěže v globálu dařilo víc, vyšperkovalo už na 5-1 a na své palubovce, kde teď Šotnarovi hoši nutně potřebují zabrat, dvakrát přesvědčivě triumfovalo.

„Máme na víc, než co jsme zatím předvedli. Jak jsem říkal hráčům, jsme tady devět měsíců a sezona je zatím skvělá - tyhle dva nepovedené dny na tom nic nemění. Nesložíme zbraně,“ slíbil kouč fanouškům.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Olympijský bronz, twerk i zákaz činnosti. Tyčkařka teď kývla Victoria's Secret

Alysha Newmanová (Paříž, 7. srpna 2024)

Tyčkařka Alysha Newmanová patřila během olympijských her v Paříži k atletkám, kterým se dostalo nejvíce pozornosti. Nejen díky bronzové medaili, ale také kvůli virální oslavě, kdy po úspěšném skoku...

Přímý postup nebude. Šéfové extraligy i o zákulisí vztahů s Dědkem a Hadamczikem

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou (zleva) prezident APK Jan Tůma, ředitel hokejové...

V dubnu prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vyzval veřejnost, aby se kvůli „neférové“ baráži obrátila na vedení extraligy. „Maily nám přišly. Útoky na rodinu, na osoby...“ vykládají v...

20. května 2026  11:20

Jen chránil spoluhráče. Ščotka dostal od IIHF varování, třicetiny oslaví zápasem

Roman Červenka (vlevo) a Jan Ščotka na tréninku reprezentace ve Fribourgu.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Hrozilo, že inkasuje dodatečný trest a národnímu týmu nebude k dispozici. Nakonec může Jan Ščotka na mistrovství světa v utkání proti Itálii (16.20) nastoupit. Disciplinární panel IIHF (Mezinárodní...

20. května 2026  10:26,  aktualizováno  11:19

Bittner má přetržené vazy v kotníku, jeho start na Tour de France je v ohrožení

Aktualizujeme
Pavel Bittner se usmívá v rozhovoru před závodem In Flanders Fields.

Český sprinter Pavel Bittner si v úterním pádu na závodě v Dunkirku částečně přetrhl vazy v kotníku pravé nohy. Třiadvacetiletý cyklista týmu Picnic PostNL měl v červenci startovat na Tour de France....

20. května 2026  11:09

Rallye Český Krumlov nabídne i noční výstaviště, čeká se duel Kopecký - Mareš

Dominik Stříteský během Rallye Český Krumlov

Polojasno, teploty přes 20 stupňů Celsia a minimální šance na déšť. Na konec května je to v České republice idylka. Pro Rallye Český Krumlov zároveň něco vzácného. Tradiční podnik domácího...

20. května 2026  10:44

Rekordman Emery usiluje o pátý triumf v Evropské lize. S Aston Villou vyzve Freiburg

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni.

Před dvanácti lety to byla senzace, když tehdy dvaačtyřicetiletý Unai Emery dovedl fotbalisty Sevilly k triumfu v Evropské lize. A další rok znovu, a pak hned ještě jednou. Ve středu večer v...

20. května 2026  10:30

Chuť je, ale tělo i věk jsou proti. Šindelář v 39 letech končí ziskem sedmého titulu

Plzeňský pivot Jakub Šindelář zakončuje.

V mistrovské euforii na bilancování nebyl čas, to hlavně na oslavy. Teď už házenkáři Jakubu Šindelářovi postupně dochází, že jedna cesta se uzavírá. Pivot Talent týmu Plzeňského kraje v devětatřiceti...

20. května 2026  10:09

Červenka zdaleka není první. Připomeňte si největší držáky hokejové reprezentace

Připomeňte si největší držáky národního týmu.

Roman Červenka je synonymem pro oddanost reprezentaci a sportovní dlouhověkost. Dvojnásobný mistr světa letos překonal Davida Výborného a stal se nejaktivnějším hráčem v historii samostatné České...

20. května 2026  9:53

Nechceme odvádět pozornost. Záruba se u Švédů vrátí ke staré výslovnosti jmen

V pondělí byl Robert Záruba téměř celý den v porodnici, v úterý už vyrazil

Byl to experiment, který se nevydařil. Nebo se spíš nesetkal s pochopením. „Část české veřejnosti není připravena na úpravu jmen v souladu s originálem,“ uznal hokejový komentátor Robert Záruba. U...

20. května 2026  9:51

Kidd v Dallasu skončil, éru Coopera Flagga má řídit někdo jiný

Jason Kidd jako trenér Dallas Mavericks

U basketbalistů Dallas Mavericks v NBA po pěti sezonách skončil trenér Jason Kidd. Texaský klub o tom informoval na webu. Jméno jeho nástupce zatím neoznámil.

20. května 2026  9:47

Vlakem za historickým úspěchem. Karviná ve fotbalovém finále, to tu ještě nebylo

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Jablonec byl úplně první soupeř fotbalistů MFK Karviná při jejich historickém postupu mezi elitu v roce 2016. Tehdy na jeho hřišti podlehli 3:5, byť vedli 3:1. Ve středu oba týmy čeká nejdůležitější...

20. května 2026  9:20

Vítej, mistře! Kubalík vkročil mezi nóbl střelce. I když má legenda námitky

Dominik Kubalík se raduje z gólu proti Švédsku.

Bývá neobyčejně příjemné sledovat opravdového kumštýře při činnosti, kterou vskutku mistrně ovládá. Ať jde o baletního sólistu, šikovnou švadlenu nebo ryzího hokejového kanonýra, jakým je Dominik...

20. května 2026  9:05

