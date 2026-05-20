Na ruce se vkradl strach. Pardubice padly s dieselBrnem i podruhé, teď hrají o život

Pokaždé přitom podlehli rozdílem jediného trojkového koše, ve druhém případě 89:92, což sice dokládá, že rival nemá nějak výrazně navrch, ale zároveň se tím patrně jenom násobí momentální mrzutost v šatně. Chybělo málo, a mohlo to být klidně naopak.
Trenér Pardubic Jan Šotnar navzdory výsledkově mizernému startu do semifinále pochopitelně nehodlá propadat panice - ostatně to by ničemu neprospělo. Beksa teď musí hrát každý další zápas jako „o život“, nesmí si dovolit cokoli ošidit a dopouštět se osudnějších zaváhání. Jinak bude rychle šlus.
„Jsme tým, který má na to Brno porazit. Pořád máme šanci sérii zvrátit,“ zopakoval Šotnar i po druhém nezdaru. „Ale všech devět hráčů, kteří v pondělí nastoupili, musí podat ukázněný výkon s maximální koncentrací. Víme, že jsme dobří baskeťáci, ale Brno zatím vyhrává, protože je disciplinovanější,“ upozornil kouč.
Soupeř Beksy dosud také šikovněji pracoval s rozvrstvením faulů mezi všechny hráče. Zatímco pardubický kapitán Kamil Švrdlík musel kvůli pěti osobním chybám z bitvy už ve 26. minutě a do úzkých se relativně brzy dostali i jeho parťáci Joey Bryant, Trey Bonham a Luboš Kovář, Brno bylo v zásadě v pohodě - jeho rozehrávač Viktor Půlpán se vyfauloval až v úplném závěru a čtyři prohřešky už nashromáždil jen Šimon Svoboda.
Ačkoli bylo druhé semifinále v řadě směrů tomu prvnímu dost podobné, tentokrát je nerozhodla ledabylá obrana, horší střelba ani propíraná disciplína, nýbrž hlava. Domácí neustáli moment, kdy se Brno v poslední čtvrtce začalo nebezpečně dotahovat a následně vyrovnalo stav; na ruce se vkradl strach a následovaly mentální lapsy, jež Beksu přišly draho.
„Oproti neděli to bylo příjemnější, protože jsme stále byli na dostřel,“ poznamenal Martin Vaněk, trenér hostí. „Ve třetí čtvrtině jsme udělali spoustu ztrát, mohli jsme se přiblížit už dřív. Ale byli jsme trpěliví. Na konci jsme měli víc síly a zároveň sehrál roli i tlak, který samozřejmě na Pardubice byl,“ doplnil.
O víkendu Vaněk mluvil o tom, že se jeho mančaft rozehříval jako diesel a také o den později si to nejlepší nechal na úplný závěr. V jeho výkonu nicméně nebyly nápadnější výkyvy, držel se svého plánu a v obraně dokázal opět umně střídat „osobku“ se zónou.
„Brno je konzistentní, hraje od první do čtyřicáté minuty, není tolik na vlnách. Právě to je v play off klíčové,“ uznal i trenér Šotnar, podle nějž ale Beksa předvedla povedenější představení než v neděli.
„Byl to už víc play off mód, viděl jsem větší bojovnost,“ řekl v narážce na pauzu, již Pardubice před sérií měly. „Bohužel jsme Brno v neděli nechali rozehrát a i ono pak hrálo lépe než předtím.“
Je namístě připomenout, že Brno svoji letošní bilanci s Beksou, jíž se v dlouhodobé části soutěže v globálu dařilo víc, vyšperkovalo už na 5-1 a na své palubovce, kde teď Šotnarovi hoši nutně potřebují zabrat, dvakrát přesvědčivě triumfovalo.
„Máme na víc, než co jsme zatím předvedli. Jak jsem říkal hráčům, jsme tady devět měsíců a sezona je zatím skvělá - tyhle dva nepovedené dny na tom nic nemění. Nesložíme zbraně,“ slíbil kouč fanouškům.