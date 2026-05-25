Brňané se zlobí: Sudí hrubě chybovali, žádáme tresty. S výsledkem se smířili

Jiří Černý
Marek Votke
,
  11:19
Pumpa Basket Brno v pátek nezvládl na své palubovce ani druhý domácí duel semifinálové série a cenná dvě vítězství z půdy Pardubic tak ve svém prostředí nedokázali potvrdit. Ligová série za vyrovnaného stavu míří pondělním pátým zápasem zpět na východ Čech. Zápas startuje v 17.30.
Trey Bonham z Pardubic se dere kolem brněnského Radka Farského. | foto: Jan Russnák / Basket Brno

David Jelínek z Brna střílí na pardubický koš.
Pardubický pivot Kamil Švrdlík při trestném hodu
Kevin Kalu z Brna smečuje do pardubického koše.
Michal Svojanovský z Pardubic sbalil míč v zápase s Brnem, atakuje ho Milan...
Ještě předtím však musí basketbalová federace vyřešit protest brněnského týmu proti výkonu sudích.

„Vedení klubu nehodlá události z posledního utkání přejít mlčením. Plně sice respektujeme konečný výsledek čtvrtého semifinálového utkání s Pardubicemi, nicméně během zápasu došlo k řadě sporných momentů. Jsme přesvědčeni, že se rozhodčí dopustili hrubých chyb, kterými náš tým přímo poškodili,“ zveřejnil brněnský klub na svém webu.

I čtvrtý zápas pro hosty. Jelínkovi to pálilo, ale koncovka patřila Pardubicím

Komisi rozhodčích zaslali devítiminutový sestřih problematických momentů. Sudím Martinu Kučírkovi, Petru Blahoutovi a Rudolfu Salvetrovi vyčítají brněnští majitelé a funkcionáři zejména nekonzistentnost v posuzování podobných situací.

„Tuto záležitost již oficiálně řešíme s příslušnými orgány a požadujeme pro arbitry adekvátní tresty, a to včetně finanční pokuty a pozastavení delegace na další zápasy,“ dodal celek ve svém prohlášení.

Brnu nestačil ani kariérní rekord v tuzemské nejvyšší soutěži exreprezentanta Davida Jelínka, který nasázel Pardubicím 33 bodů.

Pardubice se zmátořily po špatném úvodu a urvaly snížení. Brňanům došla energie

Brněnský kouč Martin Vaněk sudí řešit nechtěl, problémy hledal ve svém celku. „Myslím si, že jsme zase udělali zbytečně moc ztrát a celkově jsme se nemohli dostat do správného tempa. Bohužel jsem měl pocit, že jsme celý zápas tahali za kratší konec. Opět jsme to dotáhli do vyrovnané koncovky, ale zatímco v prvních dvou zápasech série jsme byli ti šťastnější my, tentokrát se štěstí přiklonilo na druhou stranu. Musíme najít způsob, jak našim střelcům pomoct do lepších pozic,“ uzavřel hodnocení trenér.

Střet druhého a třetího týmu základní části je přitom vrcholem aktuálního ročníku, dominantní Nymburk, který je po dvou sériích v poměru 4:0 proti Opavě a Ostravě, bude jasným finálovým favoritem proti oběma sokům.

Teď se nemůže nikdo šetřit. Pardubice dotáhly a hrají doma o semifinálový mečbol

Tomuhle už nevěřili snad ani ti nejzarytější fanoušci. Pardubičtí basketbalisté budou na domácí půdě rozehrávat pátý semifinálový duel s Brnem, a to za stavu 2:2 na zápasy poté, co si pro sebe dokázali ukrást dvě utkání na palubovce soupeře. V sázce je tedy postupový mečbol.

„Klíčové pro nás je, že jsme v předchozích zápasech dobře rozložili minuty mezi hráče a celý tým je připravený bojovat. Nikdo se teď nemůže šetřit,“ nabádal pardubický kouč Jan Šotnar.

Zed Key z Pardubic útočí na brněnský koš, brání ho Adam Kejval.

I on byl už možná smířený s tím, že v pondělí na Dašické se bude hrát maximálně za stavu 3:1 na zápasy pro Brno. Také Jihomoravané si totiž od soupeře domů vezli dva body po úvodních partiích a v té třetí vedli zhruba dvě a půl minuty před poločasem o pohodlných 18 bodů. Pak ale přišel pardubický obrat.

„Konečně jsme se přepnuli do play off módu a předvedli velkou bojovnost. Přesně v ní jsme se Brnu minimálně vyrovnali a to rozhodlo,“ uvažoval Šotnar.

Beksa nakonec zvítězila o deset a „lauf“ pak prodala i v páteční brněnské odvetě. Pro ni už mohla využít uzdraveného pivota Zeda Keye a se soupeřem držela krok od prvních minut. Ve velice vyrovnané bitvě si ani jeden ze soupeřů nedokázal vytvořit více než šestibodový náskok. Ještě půl minuty před koncem byl stav srovnaný 87:87, a to i díky závěrečným šestkám Východočechů. Beksa jich dostala k dispozici osm a po stoprocentní úspěšnosti brala výhru 94:90, respektive kýžené vyrovnání série.

„Myslím, že jsme basketbalovější tým, a věřím, že v pátém zápase se naše kvalita projeví ještě výrazněji než v Brně. Nejen kvůli tomu, že budeme v domácím prostředí,“ odhadoval Šotnar.

Tevin Olison z Brna u míče, brání ho Jacob Evans III. z Pardubic.

Nehledě na pondělní výsledek se bude hrát i šestý duel, celá série se zpět do Brna přesune ve středu v 19 hodin. Ve vzduchu je i možný rozhodující sedmý zápas o všechno, ten by připadl na 30. května od 17.30 opět v Pardubicích.

