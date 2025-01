Beksa se spřáhla s filharmonií i Ruppertem, následoval velký triumf

A fanoušci domácích, kteří se před tím zaposlouchali do melodií z filmových Četníků a Rockyho, německé verze Mackieho Messera či „best of“ Karla Gotta v podání zmíněného dua protagonistů za doprovodu kapely a orchestru, se posléze triumfu skutečně dočkali.

Výhra Východočechů nad píseckými Sršni 69:62 byla notně vydřená, ale spravedlivá a o to cennější. Koncovku Beksa tentokrát ustála bravurně, i když si necelé tři minuty před závěrečnou sirénou nechala srovnat na 60:60 a pak po koši Ahmada na plus dva trnula, aby se totéž neopakovalo při šestkách hostujícího Haiblíka (naštěstí pro Pardubice oběma pohrdl).

Konečně zahráli, jak chtěli

„Po tomto zápase mám vážně šťastný pocit, protože to bylo těžké utkání proti výbornému soupeři, které jsme si pro sebe vybojovali,“ radoval se Jan Šotnar, trenér Beksy, jemuž tak s mančaftem vyšla odveta za předchozí vypadnutí v osmifinále poháru právě se Sršni (69:82).

„Dařila se nám obrana, samozřejmě nám nahrávalo i to, že to tentokrát nikomu moc nepadalo. Vyšla nám rovněž taktika hrát s větší rotací a pak jsme díky tomu Písek i přeskákali,“ vypočetl kouč.

Na doskoku Beksa vládla 56:42 (z toho útočné 20:11), dobře též zúročila vyšší počet trestných hodů.

„Konečně se nám podařilo zahrát zápas tak, jak jsme chtěli, hlavně v té obraně. Udrželi jsme Sršně na 62 bodech, což je určitě něco, co si musíme přenést do dalších zápasů,“ poznamenal pardubický Filip Novotný, autor devíti bodů v tomto střetnutí. A doplnil: „Studovali jsme pohárový zápas ze středy, pár věcí jsme změnili a já jsem moc rád, že se to povedlo.“

Dvoucifernými střelci Beksy byli Maliek White, Quentin Hardrict, Luboš Kovář a Maishe Dailey (13, 12, 11 a 11 bodů), na opačné straně v tomto smyslu vynikli Johan Haiblík s Kevinem Týmlem a Martinem Svobodou (15, 15 a 12 bodů).

Další statistiky duelu, jako je úspěšnost trojek nebo body z rychlého protiútoku, podle kouče Písku Jana Čecha svědčí o tom, že Sršni, hrající stejně jako Pardubice potřetí během šesti dnů, nebyli v obvyklé pohodě.

„Soupeř vyhrál zaslouženě, ale pro nás se nic nemění. Máme dobře rozjetou sezonu, a až si odpočineme, hodláme v tom pokračovat ve skupině A1,“ sdělil Čech, jehož Písek je v tabulce druhý. Desáté Pardubice už měly i přes výhru na elitní skupinu A1 titěrnou šanci a musely spoléhat na selhání konkurentů.