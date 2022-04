Na dovolenou ještě nechceme, hlásí pardubický rozehrávač Šafarčík

„Na dovolenou se nám ještě nechce. Naopak se chystáme hrát dál a víme, že máme na víc než skončit ve čtvrtfinále,“ vyhlásil na klubovém webu rozehrávač Beksy Petr Šafarčík.

Právě on se výrazně zasloužil o to, že vyhecovaná čtvrtfinálová série dospěla až do posledního možného duelu. Coby nejlepší střelec Východočechů spolu s Dantezem Waltonem osmnácti body řídil úterní vítězství Pardubic. A ne ledajaké.

Sportovní hala Dašická zažila v poslední době dva pěkně divoké večery. Poté, co zde v neděli florbalisté shodou okolností taktéž proti Brnu po obratu z 0:3 slavili úspěšnou záchranu v nejvyšší soutěži, Beksa o dva dny později před tisícovou návštěvou „přejela“ Jihomoravany drtivým výsledkem 93:59.

„Na každém z nás bylo vidět nasazení a obrovská vůle po vítězství. Trenér nám o přestávce v šatně říkal, že musíme hlavně dobře vstoupit do druhé půlky. Že když se nám podaří navýšit náskok na dvacet bodů, tak se Brno zlomí, což se stalo,“ pochvaloval si Šafarčík.

Z utkání se stala exhibice

Beksa skutečně plán splnila do puntíku. Dokonce k němu přidala ještě deset bodů navíc a utkání se proměnilo v exhibici.

Fanoušky v hale bavil například alley oop kapitána Kamila Švrdlíka po vybídnutí od Tomáše Vyorala či již zmíněného Waltona ve spolupráci s Davidem Pekárkem.

„Já osobně jsem rozhodně nechtěl končit před našimi fanoušky prohrou. Takhle jsme si to nastavili v hlavě a od začátku šli za vítězstvím. Říká se, že raněné zvíře loví nejlépe, a přesně to jsme předvedli,“ kvitoval Šafarčík.