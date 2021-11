S Autreym se zapotí. Pardubičtí basketbalisté jdou na Ústí

Vůle, bojovnost, soustředěný výkon v obraně. To jsou atributy, které by si basketbalisté pardubické Beksy rádi přenesli z vítězného víkendového střetnutí v Děčíně (87:79) do středeční sváteční dohrávky 4. kola proti Slunetě Ústí nad Labem (od 16 hodin na Dašické). Pardubice jsou v lize průběžně páté (6-4), Ústí, jež minule padlo už počtvrté v řadě (75:87 v Ostravě), až deváté (4-7). I přes tuto negativní sérii však Slunetu není radno podceňovat.