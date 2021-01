Jedno o kolik, hlavně že jsme vyhráli, těší nového kouče Pardubic

„V první čtvrtině jsme Kolín nechali tvořit a byli jsme trošku pozadu, ve druhé jsme však jasně dominovali,“ řekl nový hlavní trenér Pardubic Adam Konvalinka, který z pozice asistenta nahradil nedávno odvolaného Kenna Scalabroniho.

Beksa nad Kolínem vedla maximálně o třináct bodů hned na začátku třetí desetiminutovky, Středočeši ovšem po celý zápas byli domácím těsně za zády.

„Projevila se strašná psychická deka,“ uznal Konvalinka. „Mohli jsme se dostat do ještě většího vedení a zápas dotáhnout do vítězného konce rychleji, ukázalo se ale i to, že na tom nejsme úplně nejlépe fyzicky,“ dodal.

Vzdor hostů Pardubice definitivně odrazily až na samém konci utkání. Na přelomu 39. a 40. minuty Dunans s Vyoralem proměnili čtyři trestné hody a zařídili svému týmu rozhodující devítibodové vedení.

„Pro nás je asi jedno, jestli vyhrajeme o bod, o deset nebo o patnáct. Prostě šlo o jakékoliv vítězství a nastavení hlav na to, že všechno můžeme zlomit,“ vrátil se Konvalinka k výše zmíněné pětizápasové sérii proher.

Zda šlo o pouhý výkřik do tmy, nebo se Beksa skutečně vzedme k lepším výkonům, se ukáže už zítra. Pardubice totiž čeká další zápas, od 17.30 doma proti Brnu.