Kouč pardubických basketbalistů co chvíli soptil. Bylo to jak příprava

Byla to názorná ukázka toho, že motivovat se do zápasu, ve kterém o nic zásadního nejde, bývá i v profesionálním sportu pořádná svízel. Chorvatský kouč pardubických basketbalistů Dino Repeša je velmi emotivní od přírody, ale během závěrečného klání skupiny A v Alpe Adria Cupu, jež Beksa ve středu vpodvečer na domácí palubovce na Dašické s polskou Dabrowou Górniczou prohrála 69:78, by mu snad ruce při zuřivé gestikulaci musely upadnout