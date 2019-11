Půlpán: Jakmile nám to tam párkrát spadlo, soupeř cítil, že to nepůjde

„V prvním utkání jsme moc nevěděli, co od nich čekat,“ srovnával pardubický rozehrávač Viktor Půlpán, jenž v domácí odvetě nastřílel 13 bodů a přidal k nim i 6 doskoků a také asistencí. „Ale i teď tu neměli pár klíčových hráčů,“ podotkl Půlpán. „To jsme však tolik neřešili, šli jsme do toho s tím, že chceme hrát rychle a opřít se o obranu jako vždycky.“



Dařilo se to však zkraje utkání? Skóre rapidně narůstalo na obou stranách...

Začali jsme dobře v útoku, běhali, ale v obraně nám to trochu vázlo, nechali jsme si dát pár zbytečných lehkých košů po útočném doskoku nebo jejich brejku. Druhá čtvrtina byla podobná, ale ve druhé půlce už jsme jim to nedovolili. Přehnali jsme se přes ně a skončilo to o dvacet.

Kde se podle vás duel definitivně zlomil ve prospěch Beksy?

Na konci třetí čtvrtky, kde jste se soupeři utrhli až na 14 bodů?

Už začátkem druhého poločasu. Ten jsme zahájili dobře, i když jsme jim ještě tak neodskočili. Nejdřív jsme střely neproměňovali, ale jakmile nám to tam párkrát spadlo, hráči Klosterneuburgu začali cítit, že to tu nepůjde.

Před sezonou se řešilo, jestli je dobrý nápad, že do Beksy přišel na vaši pozici další reprezentační rozehrávač Tomáš Vyoral. Ovšem vy nastupujete velice často vedle sebe a zdá se, že si vyhovíte.

Jo, myslím, že si to sedlo výborně, na rozehrávce se můžeme střídat jak v útoku, tak v obraně, není to tak, že by jeden z nás pořád musel po někom „lézt“ nebo naopak vyvážet míč. Akce můžeme hrát jeden pro druhého. S každým dalším zápasem to je lepší a na hřišti je to vidět. Je to dobré nejen pro nás dva, ale i pro zbývající tři hráče, kteří jsou na palubovce - těží z toho, že pro ně dokážeme společně tvořit hru.

Už v pátek od 17.30 vyzvete na Dašické aktuálně osmý Děčín, sami jste v ligové tabulce třetí. Dá se tušit, že to bude urputná bitva. Je dost času si před ní po středě odpočinout?

Den na odpočinek stačí. V pátek budeme zase v plné síle, připraveni bojovat. Nesmíme Děčín nechat, aby sem přijel a seřezal nás. Musíme být odolní a hrát tak, jak chceme my. Ne aby tady styl a tempo hry určovali oni jako hosté.