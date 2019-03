Došly nám síly, litoval pardubický pivot Kohout po utkání v Nymburce

„Nymburk má široký kádr, může hráče víc točit,“ srovnával Kohout na klubovém webu BK JIP Pardubice. „Myslím si, že v závěru už nám trošku chyběly síly, což se odrazilo na detailech. Dostali jsme pár lehkých košů po clonách, kdy už jsme na tom nebyli fyzicky tak dobře, abychom se včas dostali skrz clony, nebo abychom to vyběhli kolem nich,“ popisoval 28letý dlouhán.

Východočeši každopádně v Nymburce uhráli nejpříznivější letošní výsledek napříč ligovými týmy: o dva body „trumfli“ i průběžně druhé svitavské Tury, kteří v říjnu v Nymburce padli velmi podobným výsledkem (77:85).

„Předvedli jsme maximum, jakého jsme byli v dané situaci schopni,“ připomněl Kohout stávající výsledkovou krizi Beksy, která včetně duelu s Nymburkem v nadstavbě podlehla již třikrát v řadě a v elitní skupině A1 je stále až na pátém místě s mankem dvou vítězství na čtvrtou ústeckou Slunetu. Vystoupení na palubovce mistra však rozhodně budí optimismus. Vždyť chvíli před koncem Pardubice prohrávaly o pouhé čtyři body!

„Byl to jeden z našich nejlepších výkonů za poslední měsíc nebo dva, hlavně co se týče bojovnosti. Tohle je pro nás určitě pozitivní a budeme se od toho chtít odrazit do dalších zápasů,“ řekl pivot Kohout.

„Bylo to dobré utkání z obou stran. My se hodně snažili, ale proti tak silnému soupeři potřebujete téměř ideální zápas,“ poznamenal trenér Beksy Levell Sanders. A doplnil: „Musíme dál makat a doufat, že se brzy vrátí hráči z marodky (Donovan Jackson, Richard Williams a Radek Nečas).“