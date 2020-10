Pardubický basketbalista Čejka: Budu usilovat o to, abych dostal další šanci

Málokterému sportovci něco v dnešní „covidové“ době vykouzlí úsměv na tváři, tím spíš v České republice, kde v těchto dnech přitvrzují vládní epidemiologická opatření. Jednou z takových výjimek však bezpochyby je 20letý basketbalový power forward Jakub Čejka, jenž si o víkendu, krátce předtím, než byly přerušeny veškeré soutěže, odbyl debut v Kooperativa NBL za pardubickou Beksu. S dospělým basketem měl předtím zkušenost pouze z první ligy.

„Pro mě osobně to byl i přes vysokou prohru výjimečný zápas,“ svěřil se Čejka klubovému webu po debaklu 59:105 v hale favorizovaného Nymburka. „Vážím si toho, že jsem dostal příležitost otestovat si herní tempo v nejvyšší soutěži a hned proti nejlepšímu týmu v lize. První body byly už jen bonusovou třešničkou,“ připomněl svůj drobný příspěvek k finálnímu skóre.

Za pět minut na palubovce cílil na koš dvakrát - jedna dvoubodová střela obroučkou propadla, trojkový pokus neproměnil. Vedle toho si odchovanec Beksy a produkt programu Golden Talents, jenž na výšku měří 203 centimetrů a váží 80 kilogramů, připsal ještě dva obranné doskoky a jednu asistenci.

„Rozhodně jsem byl rád, že jsem se hned ve svém premiérovém startu dokázal prosadit i proti takovému týmu, jakým je Nymburk. V průběhu zápasu jsem měl ještě dvě možnosti přidat další body; bohužel se to nestalo. Ale nevadí,“ uvedl mladík Čejka.

Přepnout na vyšší rychlostní stupeň, což tuzemská top liga vyžadovala, pro něho prý nepředstavovalo významnější zádrhel. Zvykl si během chvíle.

„Myslím, že jsem si to osahal velmi rychle,“ konstatoval. „Neměl jsem zatím příležitost srovnávat Nymburk s jinými týmy, protože sobotní zápas byl v lize můj první, ale nasazení Nymburka bylo vysoké, což se podepsalo i na výsledku,“ doplnil. Jakmile to bude možné, chtěl by Čejka přidat na svoje konto i další minuty mezi elitou.

„Trénovat (s A-týmem) je jedna věc, ale nastoupit v ostrém zápase je nesrovnatelný rozdíl. Budu se snažit, abych dostal šanci i v dalších zápasech,“ řekl basketbalista.

I přes vysokou prohru to pro mě byl v Nymburce výjimečný zápas. Jakub Čejka, basketbalista