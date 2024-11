Pardubice mění americké rozehrávače, zraněného Harrise nahradí Hardrict

Čtyřiadvacetiletý rozehrávač naposledy nastupoval v maďarské lize za Honvéd Budapešť. V Pardubicích je na krátkodobé zkoušce s možností prodloužení smlouvy do konce sezony. „Očekáváme od něj zrychlení přechodové fáze. Měl by se také prezentovat dobrou organizací hry a přispět ke zvýšení kreativity na útočné polovině hřiště. Právě to nám v posledních utkáních scházelo,“ řekl kouč Jan Šotnar, jehož svěřenci vyhráli jediný z dosavadních 11 ligových zápasů. Na další vítězství čekají už pět týdnů.

Na konci října v týmu skončil zkušený rozehrávač Ondřej Šiška, který přišel v létě z Brna jako náhrada za bývalého reprezentanta Tomáše Vyorala. Právě za ním Šiška následně zamířil do Ústí nad Labem.