Cíl je postup ze skupiny, říká před pohárem kouč basketbalistů Pardubic

„Nedivím se, že jsou momentálně první. Levice mají výborný tým se čtyřmi cizinci a několika slovenskými reprezentanty, kteří, pokud jim to soupeř dovolí, mohou být velmi nepříjemní,“ upozornil trenér pardubických basketbalistů Dino Repeša.

Jeho tým je naproti tomu v domácí soutěži vinou tří porážek v řadě až na pátém místě. Vlastně nevyhrál právě od zmíněného posledního měření s Levicemi (71:101) a nutně by potřeboval zabrat.

„Máme za sebou hodně kvalitních tréninků a z celého týmu cítím veliké odhodlání. Je to lepší a lepší, teď to jen musíme přenést i do zápasu,“ plánoval mladý pardubický rozehrávač Matěj Burda.

Levice nevedou jen slovenskou ligu, ale také skupinu A v Alpe Adria Cupu, ve třech zápasech ještě ani jednou nezaváhaly. Obhájci této evropské trofeje z Pardubic patří po jedné prohře a jedné výhře třetí příčka.

„Naším cílem je ze základní skupiny postoupit, k čemuž potřebujeme vyhrát. Věřím, že se nám to podaří,“ řekl Repeša.

Vstup nejen na sportovní utkání je v dnešní době umožněn pouze na základě prokázání bezinfekčnosti a pardubický klub pro své fanoušky nachystal možnost testování přímo před halou. Testování bude k dispozici zdarma (nebo za 200 Kč, pokud byl už člověk v uplynulých sedmi dnech testován) hodinu před zápasem.